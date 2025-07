Lauren Sanchez, il dettaglio di lusso passato inosservato a Venezia: la borsa d’oro da 300 mila euro

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Lauren Sanchez

Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno lasciato Venezia. Sono rimasti in città tre giorni, per celebrare e festeggiare in grande stile il loro matrimonio. L'evento ha catalizzato l'attenzione del mondo intero e ha sollevato parecchie polemiche tra residenti e attivisti, proprio per la sua portata. La coppia, forte di un patrimonio sconfinato, non ha badato a spese per l'organizzazione: location esclusive, cene stellate, bomboniere pregiate da regalare agli ospiti, chef di fama mondiale coinvolti nel catering, misure di sicurezza speciali. La sposa ha sfoggiato gli abiti di famose Maison nell'arco dei tre giorni in laguna: Alexander McQueen, Dolce&Gabbana, Schiaparelli (una creazione Haute Couture da 100 mila dollari) per fare solo tre nomi. E ovviamente, in un outfit di lusso non può mancare una borsa adeguata, altrettanto lussuosa e rara.

La borsa di Lauren Sanchez

A poche ore dalle nozze, Lauren Sanchez è stata fotografata all'uscita dell'Hotel Aman con un outfit total white, che preannunciava quello che avrebbe sfoggiato di lì a poco per pronunciare il fatidico sì. Era un look bon ton dal gusto rétro composto da gonna midi e giacca avvitata a mezze maniche leggermente a sbuffo, con foulard di seta elegantemente poggiato sulla testa coprendo i capelli, occhiali da sole scuri da diva, sandali neri e borsa nera coordinata.

Lauren Sanchez

Ma non era una borsa qualunque ovviamente, bensì "la" borsa per eccellenza. Si tratta, infatti, di una creazione esclusiva, un modello raro, di una Maison iconica per quanto riguarda le borse. È la Kelly Midas Sellier 25, ovviamente di Hermès, una delle più preziose del brand. Realizzata nel 2023 in soli duie colori (nero e zaffiro), in nome non è affatto casuale.

Lauren Sanchez

Fa, infatti, riferimento alla nota leggenda di re Mida, famoso perché Dioniso gli aveva donato la capacità di trasformare in oro qualsiasi cosa toccasse. Ebbene, l'accessorio in questione si chiama così proprio perché combina la pregiata pelle di coccodrillo Porosus alle finiture e al manico radioso realizzato in oro 18 carati. È un pezzo da collezione esclusivo.

Kelly Midas sul sito christies.com

Sul sito di Christie's il suo valore è stimato in 200 mila – 300 mila euro. Secondo Sotheby's, tutte le 10 le borse più costose vendute nel 2024 erano Birkin o Kell. All'ottavo posto, con con un prezzo di vendita di circa 157.000 dollari, c'è proprio una Midas, ma realizzata in pelle di vitello non di coccodrillo, che vale molto di più.