Dove festeggeranno il matrimonio Jeff Bezos e Lauren Sanchez: com'è fatto l'Arsenale di Venezia Cambio di programma a pochi giorni dal matrimonio, per Jeff Bezos e Lauren Sanchez: hanno dovuto spostare la festa nuziale all'Arsenale di Venezia.

A cura di Giusy Dente

Venezia ospita il matrimonio dell'anno: quello tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez. La coppia ha invitato circa 200 persone, tutte giunte in città da un paio di giorni: Orlando Bloom, Rania di Giordania, Kim Kardashian, Oprah Winfrey. Ma che matrimonio sarebbe senza imprevisti? La coppia a pochi giorni dal fatidico sì ha dovuto rinunciare al superyacht Koru da 500 milioni di dollari, che non ha potuto fare ingresso in laguna. Inoltre hanno dovuto rivedere i piani e hanno cambiato la location della festa nuziale. Non più la storica Scuola Grande della Misericordia, ma l'Arsenale di Venezia, perché più sicuro.

Le location del matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez

Per ragioni di sicurezza, a due giorni dall'inizio delle celebrazioni si è scelto di cambiare location. Il matrimonio della coppia in città ha creato molto scalpore e tanti attivisti hanno manifestato contro la scelta di ospitare queste nozze. Ci sono state le proteste del collettivo inglese Everyone Hates Elon per esempio, ma anche di Greenpeace, che lunedì mattina ha steso un enorme striscione n piazza San Marco con scritto: "If you can rent Venice for your wedding, you can pay more tax".

L'associazione ha motivato così la sua scelta:

Incarna un modello economico e sociale che ci sta conducendo al collasso. Sempre più spesso l’ingiustizia sociale viaggia di pari passo con quella climatica: da una parte l’arroganza di pochi miliardari che hanno stili di vita devastanti per il pianeta, dall’altra tutte le persone che subiscono quotidianamente i danni della crisi ambientale.

Proprio per evitare problemi, lo sposo ha voluto misure di sicurezza di alto livello alle nozze: un esercito di ex marines, bodyguard, moto d'acqua per tenere lontani curiosi e sguardi indiscreti da tutte le diverse location. Sono coinvolti nei lunghi festeggiamenti: il Teatro Verde sull'isola di San Giorgio Maggiore, Fondazione Giorgio Cini, Villa Baslini, l'Arsenale. Qui si esibirà in concerto lady Gaga.

Com'è fatto l'Arsenale di Venezia

L'Arsenale è un luogo di grande valore storico-monumentale, un antico complesso di cantieri navali e officine nato proprio per dare maggiore sviluppo all'attività cantieristica della Serenissima, grande potenza marinara. Anticamente c'erano fonderie per la produzione di armi e officine per lavorare i metalli e costruire parti delle navi. Sono 48 ettari di territorio nel cuore della laguna. Le testimonianze datano l'inizio della storia dell'Arsenale tra 1150 e 1200, quando ci fu la formazione del primo nucleo dell’Arsenale Vecchio. Nel tempo è stato ampliato, potenziato, si sono aggiunti nuovi edifici. Oggi parte dell'Arsenale ospita collezioni del Museo Storico Navale della Marina Militare ed è sede espositiva della Biennale di Architettura. Tra le strutture più importanti spiccano la Porta Nuova, la torre di avvistamento, lo Squero delle Gaggiandre. Le Tese sono le ampie sale degli edifici restaurate per ospitare mostre ed eventi. Dal 6 febbraio 2013 la proprietà della maggior parte dell'area dell'Arsenale è passata dal demanio al Comune di Venezia. La restante parte rimane di proprietà della Marina Militare.