Il matrimonio a Venezia di Jeff Bezos e Lauren Sanchez: tutti i luoghi dei festeggiamenti Venezia è blindatissima per il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Sono coinvolte nei festeggiamenti diverse location esclusive della città.

A cura di Giusy Dente

Jeff Bezos e Lauren Sanchez

Venezia è blindatissima per l'evento dell'anno: il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. I primi ospiti vip sono già arrivati in laguna: Orlando Bloom, Kim Kardashian, Kris Jenner, la regina Rania di Giordania, Chloe Kardashian. Si parla di una lista degli invitati da circa 200 persone, un evento di più giorni con misure di sicurezza speciali. Per la cerimonia e la festa, gli sposi hanno scelto il meglio che la città ha da offrire.

Dove si svolgerà il matrimonio

L'intero arco di festeggiamenti si terrà tra il 26 e il 28 giugno a Venezia, ma fino ad oggi è trapelato molto poco: c'è il massimo riserbo sui dettagli, ma sicuramente è possibile fare alcune ipotesi. Per il loro grande giorno gli sposi hanno prenotato camere d'albergo nei principali alberghi di lusso della città: la coppia alloggia all'Aman Venice, mentre gli ospiti sono distribuiti tra Gritti Palace, Danieli, Belmond Hotel Cipriani e The St. Regis Venice.

Aman Hotel

Per quanto riguarda le altre location, la parte iniziale dei festeggiamenti dovrebbe avvenire a Villa Baslini sull'isoletta di San Giovanni Evangelista, edificio dell'ex monastero San Giovanni Evangelista, circondato da un enorme giardino con piscina. Un altro evento sembra che si terrà in Campo della Madonna dell'Orto. La cerimonia vera e propria, invece, potrebbe svolgersi sull'isola di San Giorgio Maggiore, nel bacino di San Marco, scelta per questione di privacy, per tenere alla larga curiosi, fotografi, paparazzi, disturbatori, manifestanti.

Arsenale

Questa festa vedrà esibirsi un ospite speciale e culminerà con uno spettacolo di fuochi d'artificio. Un'ulteriore zona blindatissima, con accessi controllati e sicurezza ovunque, è stata predisposta al Teatro Verde, un enorme anfiteatro all'aperto dove forse Jeff Bezos e Lauren Sanchez pronunceranno il fatidico sì. Infine, è coinvolto quasi sicuramente l'Arsenale, la zona delle Tese per la precisione, per la parte conclusiva dei festeggiamenti. A questo party esclusivo è attesa addirittura Lady Gaga.