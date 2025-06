video suggerito

Le bomboniere di Jeff Bezos e Lauren Sanchez: cosa regaleranno ai 200 invitati al matrimonio Manca poco al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia. Tutto è pronto compresi i doni predisposti per i 200 ospiti in arrivo in laguna per le nozze. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jeff Bezos e Lauren Sanchez

Sono attesi circa 200 ospiti al matrimonio dell'anno, quello tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez. L'imprenditore (proprietario e fondatore di Amazon) e la giornalista hanno scelto una location speciale per il grande evento: Venezia. Non si baderà a spese: si parla di un investimento da 30 milioni per almeno tre giorni di festa, in cui la sposa cambierà 27 abiti diversi (da Oscar de la Renta a Dolce & Gabbana). Ci saranno, ovviamente, misure di sicurezza speciali data la portata dell'evento, che è stato preceduto da molte polemiche da parte di ambientalisti e attivisti. Lo sposo ha richiesto l'intervento di una squadra di ex Marines, con bodyguard disseminati ovunque nelle varie location delle celebrazioni e moto d'acqua per tenere a bada paparazzi e curiosi, così da non rovinare la festa alla coppia e ai loro invitati. Dietro tutta l'organizzazione c'è la società di wedding planning Lanza & Baucina, nota soprattutto per la privacy che garantisce ai propri clienti, che possono contare su nozze blindatissime.

Cosa hanno scelto gli sposi per le bomboniere

La lista degli invitati alle nozze è top secret, ma potrebbero arrivare a Venezia a bordo di jet privati e yacht: Leonardo DiCaprio, la regina Rania di Giordania, Anna Wintour, Orlando Bloom, Oprah Winfrey, Lady Gaga, Kim Kardashian. Questi sono i nomi trapelati fino a questo momento: una guest lista da circa 200 persone. A questi selezionatissimi ospiti, gli sposi non hanno dato una lista nozze né chiesto regali: hanno invece fatto espressamente richiesta di fare donazioni a delle importanti realtà veneziane, per sostenerle. Sono tutti enti e associazioni che portano avanti progetti di salvaguardia ambientale e protezione del territorio, selezionati da mister Amazon in persona.

Jeff Bezos e Lauren Sanchez

Lui stesso ha finanziato con un milione di dollari Corila, il consorzio che promuove e tutela la laguna veneziana. Venezia è la grande protagonista anche dei doni pensati per gli ospiti, all'insegna dell'artigianato locale. Gli sposi hanno scelto un orgoglio del Made in Italy, un prodotto esclusivo e iconico, estremamente simbolico: bomboniere realizzate in vetro soffiato di Murano, accompagnate da bussolai buranei, biscotti tipici del posto. Secondo le indiscrezioni riportate da Ansa, i due brand coinvolti sarebbero rispettivamente la cristalleria Laguna B e la storica pasticceria Rosa Salva.