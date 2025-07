video suggerito

Quanto costano le bomboniere del matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno curato ogni dettaglio del loro matrimonio a Venezia: quali bomboniere hanno scelto per gli invitati?

A cura di Valeria Paglionico

Jeff Bezos e Lauren Sanchez si sono sposati lo scorso weekend, coronando così il loro sogno d'amore dopo due anni di fidanzamento. Il matrimonio è andato in scena a Venezia e, complici la sontuosità e la lista di invitati da sogno, è diventato un vero e proprio evento mediatico: la sposa ha sfoggiato 27 abiti su misura, la città è stata letteralmente blindata e al largo della Laguna si sono visti dei maxi yacht ormeggiati. Insomma, a quanto pare le nozze del magnate di Amazon potevano essere tranquillamente scambiate per uno spettacolare evento di gala. Qual è la bomboniera che i due novelli sposi hanno scelto per omaggiare i loro ospiti.

I regali di Jeff Bezos e Lauren Sanchez agli invitati

Non è una novità che gli invitati a un matrimonio vengano omaggiati con bomboniere e regali originali ma Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno scelto di fare le cose in grande, rendendo omaggio con stile a Venezia, la città che ha avuto il piacere di ospitarli e di fare da sfondo al loro gran giorno. Innanzitutto hanno accolto gli ospiti con un kit di benvenuto fatto recapitare nei diversi alberghi, al loro interno c'erano prodotti artigianali e cibi tipici della città veneta. Per la festa finale Dolce Notte, invece, hanno donato a tutti delle friulane, le iconiche ballerine a pantofola di velluto, l'ideale per essere perfettamente a tema con il mood del pigiama party.

Accessori di Laguna B

Quanto costano le bomboniere "a righe"

Naturalmente al matrimonio di Mr. e Mrs. Bezos non potevano mancare le bomboniere, anche in questo caso scelte appositamente dagli sposi per rendere omaggio alla città di Venezia. Si tratta di accessori in vetro soffiato di Murano realizzati a mano da Laguna B, brand locale che unisce design italiano e passione per l'artigianato. Stando alle indiscrezioni, i pezzi selezionati per gli invitati fanno parte della collezione Berlingot Evo, la cui particolarità sta nella fantasia a righe colorate che li decora all-over. Quanto costano? Sul sito ufficiale si parte da 135 euro per un bicchiere e si arriva a 470 euro per una brocca, anche se non si esclude che i due sposi abbiano optato per degli accessori personalizzati realizzati appositamente per loro.