I look degli invitati al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez: da Vittoria Ceretti a Ivanka Trump Ieri sera la Laguna di Venezia si è trasformata in un vero e proprio red carpet grazie agli invitati al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez: cosa hanno indossato per l'evento dell'anno?

A cura di Valeria Paglionico

Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia è in assoluto l'evento dell'anno e non sorprende che stia attirando le attenzioni dei media internazionali già da giorni. Dopo un primo cocktail party che aveva anticipato le nozze vere e proprie, ieri i due hanno pronunciato il fatidico sì, coronando così il loro sogno d'amore a poco più di 6 anni dal primo incontro "in segretezza". La grande protagonista della giornata è stata la sposa, apparsa meravigliosa in una lunga sirena di pizzo di Dolce&Gabbana, ma a "farle concorrenza" sono state anche le numerose ospiti famose. Piume, paillettes, diamanti ma anche look total black in controtendenza rispetto al classico dress code da matrimonio: la Laguna si è trasformata in un red carpet a cielo aperto.

Gli ospiti al matrimonio che hanno sfidato le convenzioni

Ieri sera l'Isola di San Giorgio ha ospitato una vera e propria parata di vip, arrivati a bordo di gondole e scafi al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez.

Vittoria Ceretti

Il dettaglio che non è passato inosservato? Sono stati diversi coloro che hanno puntato sul nero, un colore che solitamente è "vietato" alle cerimonie di nozze.

Ellie Goulding

Ad aver sfoggiato un look contro le convenzioni è stata innanzitutto Vittoria Ceretti che, accompagnata da Leonardo Di Caprio (che si è coperto il viso con un cappellino), è apparsa meravigliosa con un abito dark dalla scollatura maxi illuminato da un collier di diamanti.

Kendall Jenner

Nero anche per Kendall Jenner e Kris Jenner, la mamma del clan Kardashian (quest'ultima ha smorzato il nero con delle maniche in tulle bianco trasparente). Kim Kardashian ed Ellie Goulding hanno optato per delle cascate di paillettes in marrone scurissimo.

Kim Kardashian

I look rosa delle invitate al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez

A trionfare tra le invitate al matrimonio dell'anno è stato soprattutto il rosa, colore assolutamente must per le cerimonie di nozze.

Sydney Sweeney

Ad aprire le danze del total pink è stata Ivanka Trump con la sua lunga sirena drappeggiata e strapless con ricami di cristallo all-over, Khloe Kardashian ha osato con paillettes e mantello di piume, Oprah Winfrey ha preferito un tubino incrociato e fasciante con maniche trasparenti e Sydney Sweeney è apparsa eterea con un maxi dress in delicata seta.

Khloe Kardashian

Orlando Bloom, Usher, Tom Brady e Bill Gates hanno rispettato la tradizione dello smoking ma nessuno di loro si è distinto per originalità. Paillettes multicolor per Lavinia Borromeo, vestito con bustier a corsetto per Kylie Jenner: tra gli invitati non è mancata una presenza "reale", Rania di Giordania, meravigliosa in un lungo abito floreale con coprispalle oversize. La Laguna ieri sera non poteva forse fare invidia ai red carpet internazionali?

Rania di Giordania