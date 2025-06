video suggerito

Cosa hanno regalato agli ospiti del party Dolce Notte Jeff Bezos e Lauren Sanchez Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno chiuso il weekend del loro matrimonio con un esclusivo party a tema pigiama: cosa hanno regalato agli ospiti?

A cura di Valeria Paglionico

Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez è stato l'evento simbolo del weekend di cui di sicuro si continuerà a parlare ancora a lungo, visto il suo sfarzo, la sua sontuosità e gli innumerevoli ospiti famosi provenienti da ogni parte del mondo. Si è tenuto a Venezia, che per l'occasione è stata super blindata, e ha visto la sposa splendere in ben 27 abiti bridal realizzati appositamente per lei da Maison di fama internazionale, da Dolce&Gabbana a Schiaparelli. I festeggiamenti sono partiti nella serata di giovedì, venerdì sera si è svolta la cerimonia ufficiale e fino alla domenica sono stati organizzati esclusivi party in giro per la città. A chiudere le danze è stato l'evento "Dolce Notte", una sorta di pigiama party finale con cui i due neo-coniugi hanno salutato gli invitati, omaggiandoli con un regalo molto particolare.

Il party Dolce Notte organizzato da Jeff Bezos e Lauren Sanchez

Si chiama Dolce Notte ed è la festa organizzata da Jeff Bezos e Lauren Sanchez per chiudere il romantico e sontuoso matrimonio veneziano. Si tratta di una sorta di pigiama party ma in versione glamour, dove gli invitati sono stati chiamati a sfoggiare dei look "da notte" rivisitati in chiave fashion.

Il look di Lauren Sanchez per il party Dolce Notte

Sebbene non esistano foto pubbliche della serata, sono trapelate alcune informazioni esclusive, prima tra tutte il regalo che è stato riservato agli ospiti per rendere il party ancora più "a tema". Gli uomini hanno ricevuto delle morbide pantofole di velluto blu firmate Vibi Venezia, mentre per le donne è stato preferito un modello total black (in entrambi i casi dei modelli simili sul sito ufficiale del brand vengono venduti a poco più di 90 euro al pezzo).

Il look di Kim Kardashian per il party Dolce Notte

Gli esclusivi regali per gli ospiti

I regali per gli ospiti al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez non sono finiti qui: come da tradizione tra le star che si sposano, anche Mr. e Mrs. Amazon hanno realizzato dei kit personalizzati, consegnati agli invitati all'arrivo a Venezia. Cosa c'era in questi sacchetti? Dolci artigianali e prodotti tipici veneziani, così da addolcire ancora di più l'esperienza. Insomma, i due neo-coniugi hanno pensato davvero a tutto per rendere l'evento davvero indimenticabile e a quanto pare ci sono riusciti. In quanti sognano un matrimonio così tanto spettacolare e lussuoso?

Le friulane di Vibi Venezia