Quanto è costato davvero il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez Forbes ha fatto una stima orientativa della spesa sostenuta da Jeff Bezos e Lauren Sanchez per organizzare il matrimonio.

A cura di Giusy Dente

Jeff Bezos e Lauren Sanchez

Jeff Bezos e Lauren Sanchez non hanno badato a spese per il loro matrimonio, curato in ogni dettaglio per offrire agli ospiti un evento di alto livello, a dir poco memorabile. Hanno scelto Venezia come location, decisione che non è stata accolta del tutto positivamente. Non sono mancate le manifestazioni degli oppositori, delle associazioni che si sono duramente esposte contro la loro presenza in città: hanno puntato il dito contro tutto questo sfarzo, contro tutti questi eccessi, da parte di un imprenditore simbolo dello sfruttamento dei lavoratori e delle disuguaglianze economiche. Il fondatore di Amazon e la giornalista hanno festeggiato per tre giorni interi coi loro 200 ospiti venuti da ogni parte del mondo: Oprah Winfrey, le Kardashian-Jenner, Orlando Bloom, Vittoria Ceretti con Leonardo Di Caprio. Forti di un budget praticamente illimitato (lui è il quarto uomo più ricco del mondo) hanno organizzato festeggiamenti in grande stile.

I costi del matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez

Secondo Forbes, Jeff Bezos è il quarto uomo più ricco del mondo con un patrimonio stimato di 237 miliardi di dollari (dato aggiornato a giugno 2025). Non stupisce, quindi, che la coppia abbia potuto organizzare un matrimonio davvero sfarzoso, costato una cifra considerevole. Sono tanti gli elementi da considerare per fare una stima, che è chiaramente provvisoria. Ci ha provato Forbes a farla, tenendo conto di tutti e tre i giorni di festeggiamenti: il pre party di benvenuto, la festa nuziale vera e propria, il pigiama party conclusivo.

Lauren Sanchez in Dolce&Gabbana

Innanzitutto bisogna considerare l'affitto di tutte le location coinvolte in queste tre giornate: quella di giovedì vicino alla chiesa della Madonna dell'Orto, la Basilica di San Giorgio Maggiore del venerdì e infine l'Arsenale. Vanno poi considerate le camere di albergo per gli ospiti, tutti sistemati nelle strutture più lussuose ed esclusive della città. A queste vanno aggiunti i costi per pagare i wedding planner (i famosi esperti di Lanza & Baucina), i bodyguard e gli altri servizi di sicurezza. Ci sono anche i trasporti. Secondo una fonte veneziana di Forbes, sarebbero stati affittati 30 taxi privati ​​per accompagnare gli ospiti in giro per la città. Ogni taxi costa tra i 210 e i 290 dollari all'ora, secondo il consorzio dei taxi di Venezia, per un totale di almeno 270.000 dollari spesi solo su questo fronte.

Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia

E che dire del catering. La coppia si è affidata al meglio della cucina italiana. Il catering del matrimonio è stato curato dallo chef stellato Michelin Fabrizio Mellino del Quattro Passi di Nerano. Il ristorante chiederebbe secondo Forbes circa 1.800 dollari a persona, che moltiplicati per i 200 invitati del matrimonio porterebbe la cifra finale a circa 360.000 dollari di costi per cibo e bevande (a serata). Ci sono poi gli allestimenti floreali di Munaretto Flowers, le bomboniere in vetro soffiato di Murano realizzate dalla cristalleria Laguna B, i dolci di Rosa Salva, una delle più antiche pasticcerie della città.

Lauren Sanchez e Jeff Bezos a Venezia

Imponente a dir poco tutta l'organizzazione ruotata attorno alla sposa: Lauren Sanchez è arrivata a Venezia con un enorme team di make-up artist, stylist e parrucchieri. Ha indossato ben 27 abiti delle migliori Maison. L'abito bianco per pronunciare il fatidico sì era di Dolce&Gabbana: impossibile conoscerne il prezzo. Un esperto, ha però valutato in circa 100 mila dollari il costo del vestito di Schiaparelli indossato nel secondo giorno a Venezia. Infine l'imprenditore ha fatto delle donazioni ad associazioni veneziane, attive per tutelarne il patrimonio per un totale di 3 milioni di euro. Sommando tutte queste spese, Forbes ha stimato un costo totale pari a 20 milioni di euro.

