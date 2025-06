video suggerito

Gli hotel prenotati da Jeff Bezos e Lauren Sanchez per il matrimonio: quanto costa la suite degli sposi Il fondatore di Amazon e la giornalista hanno prenotato camere nei più lussuosi alberghi della città, per sistemare i loro ospiti.

A cura di Giusy Dente

Jeff Bezos e Lauren Sanchez all’uscita dall’hotel

Venezia è al centro dell'attenzione: occhi puntati sulla città, scelta da Jeff Bezos e Lauren Sanchez per il loro matrimonio. La coppia non ha badato a spese per questi festeggiamenti, che hanno portato in città circa 200 ospiti vip. Sono in laguna Orlando Bloom, Ivanka Trump, Kim Kardashian, la regina Rania di Giordania, Vittoria Ceretti. Per loro, il fondatore di Amazon e la giornalista hanno prenotato camere nei più lussuosi alberghi della zona.

Dove alloggiano gli sposi e gli invitati

Gli sposi hanno scelto il meglio: sia per quanto riguarda le location dei tre giorni di festeggiamenti che per quanto riguarda gli alloggi messi a disposizione per tutti gli invitati. Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno eletto l'Aman Venice come quartier generale. È qui che sono stati paparazzati in queste ore, tra uno spostamento e l'altro. È un luogo da sogno, espressione massima del lusso e della cura dei dettagli.

St. Regis Venice

A questo si aggiungono poi le altre stanze e suite prenotate in altri alberghi estremamente prestigiosi della città: Gritti Palace, Belmond Hotel Cipriani, St. Regis Venice, Hotel Danieli. Proprio qui si è svolta un'azione di Extinction Rebellion, che ha manifestato contro la presenza in città di Bezos. L'organizzazione internazionale ambientalista ha esposto un enorme striscione di 50 metri quadri con la scritta "tassare i ricchi per ridare al pianeta".

Alcova Tiepolo Suite all’Aman Venice

Quanto costa la suite degli sposi

L'hotel a 5 stelle Aman Venice si trova all'interno di Palazzo Papadopoli, un antico palazzo del XVI secolo nei pressi di Campo San Polo, dove gli affreschi settecenteschi firmati Tiepolo si accostano agli arredi contemporanei firmati Jean-Michel Gathy. Fu costruito nel 1570 su progetto dell’architetto Gian Giacomo dé Grigi per la famiglia Coccina. La stanza più esclusiva della struttura si chiama Alcova Tiepolo Suite e, a seconda della data di prenotazione e della stagione, il prezzo oscilla dai 6000 ai 9000 euro a notte. Ancora più costosa è la Grand Canal Suite, dove si arriva agli 11 mila euro a notte.