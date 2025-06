Il look più discusso di Lauren Sanchez per il matrimonio con Jeff Bezos è costato quasi 100 mila euro

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Lauren Sanchez

Per giorni non si è parlato che del matrimonio di Lauren Sanchez e Jeff Bezos, che ha catalizzato l'attenzione del mondo intero accendendo i riflettori su Venezia. La coppia ha scelto la città italiana come location, incantata dalla bellezza e dall'unicità di questo posto così romantico. Hanno festeggiato per tre giorni assieme ai loro invitati. Sono giunti in laguna tantissime celebrità: Kim Kardashian, la regina Rania di Giordania, Orlando Bloom, Oprah Winfrey, Sidney Sweeney, Domenico Dolce. Lo stilista ha firmato l'abito da sposa bianco del fatidico giorno, ma oltre a Dolce&Gabbana, la giornalista si è affidata anche ad altri brand. Una creazione in particolare ha suscitato parecchio scalpore.

Chi ha firmato l'abito-corsetto di Lauren Sanchez

Nel corso dei tre giorni di festeggiamenti a Venezia, la sposa ha indossato una serie di abiti di Alta Moda firmati da grandi Maison. Ha debuttato in Alexander McQueen, un capo vintage appartenente alla collezione Primavera/Estate 2003. Poi è stata la volta di una creazione spettacolare e preziosa, un abito corsetto della collezione Haute Couture 2025 di Schiaparelli, disegnato da Daniel Roseberry dal nome "Icarus". L'abito aderentissimo con punto vita segnato e scollatura scultorea era ricamato con motivi floreali, tra il verde e l'oro. È stata una dichiarazione di stile ben precisa, quella della giornalista, un modo per far capire immediatamente la portata di quelle nozze (qualora non si fosse già capito!) e di ciò che avremmo visto dopo. Difatti il giorno successivo ha pronunciato il fatidico sì con un sontuoso abito firmato Dolce&Gabbana ispirato a Sophia Loren, sensuale e glamour, da vera diva, con una lunga sirena di pizzo realizzata su misura in 900 ore di lavoro.

La stylist delle celebrità Rochelle White ha affermato al Daily Mail a proposito dell'abito di Schiaparelli: "Questo capo mi trasmette vibrazioni di alta moda, oltre a un'eccellente fattura unita all'eleganza". Le ha fatto eco la collega Lisa Talbot: "Questo look rappresenta il perfetto equilibrio: regale ma al tempo stesso aderente al corpo, drammatico senza essere eccessivo. La vita stretta conferisce una silhouette degna del red carpet e un tocco di alta moda. Lo styling, dai capelli ai tacchi, è curato nei minimi dettagli. Lauren si è lasciata trasportare completamente dalle opulente atmosfere italiane del fine settimana. È un evento di alta moda degno del fermento pre-matrimonio, elegante, audace e assolutamente indimenticabile".

Lauren Sanchez in Schiaparelli

Quanto costa il vestito d'Alta Moda

Ma veniamo al prezzo. Solitamente per i capi delle collezione Haute Couture è impossibile risalire al prezzo. Sono creazioni esclusive, che dalla passerella non passano ai negozi come le collezioni prêt-à-porter. Sono veri e propri gioielli, capolavori do artigianato che richiedono ore di lavoro, realizzati su misura e non in serie, quindi estremamente esclusivi. Nel caso del vestito di Schiaparelli indossato da Lauren Sanchez, gli esperti di moda hanno stimato che potrebbe avere un valore di 100 mila dollari, ossia circa 85 mila euro.