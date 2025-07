video suggerito

Il mistero del vestito rubato a Lauren Sanchez dopo il matrimonio con Jeff Bezos Lauren Sanchez è arrivata a Venezia con 27 vestiti e se ne è andata con 26: uno degli abiti è scomparso, forse rubato.

A cura di Giusy Dente

Lauren Sanchez

Lauren Sanchez e Jeff Bezos si stanno godendo la luna di miele a Taormina, dopo il fatidico sì pronunciato a Venezia. Il matrimonio dell'imprenditore e della giornalista ha attirato le attenzioni di tutto il mondo: cerimonia e festeggiamenti sfarzosi, con una spesa stimata in 20 milioni di euro. In questa cifra rientrano anche gli abiti di lusso della sposa, che non ha badato a spese: si è rivolta alle più grandi Maison che hanno realizzato per lei creazioni esclusive. Ma qualcosa è andato storto e uno degli abiti è sparito dalla circolazione.

Cosa ha messo in valigia Lauren Sanchez

Lauren Sánchez ha messo in valigia ben 27 abiti firmati, che ha indossato nell'arco dei tre giorni di festeggiamenti a Venezia. C'era un abito vintage di Alexander McQueen, quello con cui ha salutato la laguna nel giorno di arrivo: un vestito monospalla in seta blu navy, con bottoni in madreperla cuciti a spirale. Poi è stata la volta di un abito Haute Couture realizzato da Schiaparelli, appartenente alla collezione Primavera/Estate 2003: secondo gli esperti di moda potrebbe avere un valore di 100 mila dollari, ossia circa 85 mila euro. Per l'abito da sposa si è invece rivolta a Dolce&Gabbana: ha sfoggiato una creazione ispirata a Sofia Loren. Quando la coppia ha lasciato Venezia, però, lo ha fatto con 26 abiti e non con 27: uno è sparito.

Il look di Lauren Sanchez per il party Dolce Notte

È scomparso uno degli abiti di Lauren Sanchez

Che fine ha fatto il 27esimo vestito di Lauren Sanchez, che manca all'appello? Il Corriere della Sera sostiene che sia stato rubato, forse da qualcuno che è riuscito a eludere la sicurezza e intrufolarsi alla festa del venerdì all'isola di San giorgio. Non è ben chiara la sorte del suddetto vestito: benché alcune fonti ne abbiano confermato la scomparsa, hanno negato che sia stato rubato e hanno anche ammesso che non è stata presentata alcuna denuncia alla Polizia. Sembra che una donna sia stata identificata e controllata, in quanto sospettata del furto, ma non avendo con sé nulla di sospetto è stata lasciata libera.

Lauren Sànchez in Schiaparelli Haute Couture

Si spera che l'indumento ricompaia o venga riportato ai legittimi proprietari. Non è stato il solo inconveniente di queste chiacchieratissime nozze, dove non è filato tutto liscio. Il caldo estenuante e i continui spostamenti su acqua hanno stressato moltissimo gli ospiti. C'è stato poi l'incidente di Vittoria Ceretti: la modella al party conclusivo Dolce Notte ha indossato uno slip dress di seta che però si è strappato nel bel mezzo della festa. E non finisce qui: pare che abbia preso fuoco un abito Dolce&Gabbana, non è chiaro se indossato dalla signora Bezos o da Ivanka Trump, invitata alle nozze.