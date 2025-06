video suggerito

L’incidente al matrimonio di Jeff Bezos: Vittoria Ceretti “ruba” l’abito a Gisele e il vestito si strappa Vittoria Ceretti è stata vittima di un piccolo incidente di stile al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. La top model per il party finale a tema Dolce Notte ha indossato un abito d’archivio (già indossato negli anni 2000 da Gisele Bundchen) che durante l’evento si è strappato. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

88 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ultima notte del matrimonio Bezos/Sanchez non è stata tanto "dolce" per Vittoria Ceretti. La top model bresciana, tra le invitate Vip del matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, è stata vittima di un piccolo incidente di stile durante il party finale delle nozze più chiacchierate e kitsch dell'anno. Ceretti ha partecipato al matrimonio a Venezia insieme al compagno Leonardo di Caprio, che per tutti e tre i giorni ha schivato i flash dei fotografi coprendo il volto con la visiera di un cappellino scuro. Vittoria Ceretti ha invece ammaliato i fotografi con i suoi look da gran sera, tra cui quello in total black firmato McQueen indossato per il giorno delle nozze e quello semi trasparente scelto per il party a tema Dolce Notte, l'ultimo evento organizzato la sera del 28 giugno all'Arsenale di Venezia dagli sposi prima della partenza di tutti gli invitati.

Il party Dolce Notte e il vestito "rubato" a Gisele Bundchen

Per rispettare il tema Dolce Notte, un mood che (per intenderci) mescola La Dolce Vita con un pijama party, Vittoria Ceretti ha indossato un abito vintage dei primi anni 2000 che proviene dall'archivio di Dolce&Gabbana. Si tratta di un modello a sirena vedo non vedo, in seta trasparente con cascata di cristalli sul corpetto e sulle spalline e inserti in pizzo alla base della gonna. Un abito prezioso, dunque, sia per la fattura sia perché è un pezzo unico d'archivio. Una variante molto simile del vestito è stata indossata da Gisele Bundchen al Met Gala del 2003.

Gisele Bundchen con abito Dolce&Gabbana al Met Gala 2003

L'abito strappato di Vittoria Ceretti

Come si diceva Ceretti è stata vittima di un piccolo incidente di stile: il suo abito a inizio serata ha iniziato a bucarsi leggermente, fino ad arrivare a strapparsi quasi completamente sulla gonna alla fine del party. E' stata la top model a rivelare e documentare le diverse "fasi" dell'incidente, pubblicando sulle stories del profilo Instragram due scatti: nel primo la modella appare con indosso l'abito e mostra un piccolo foro sulla parte anteriore, ad accompagnare la foto il testo "Come è iniziata". Subito dopo una nuova storia con la seconda foto in cui Vittoria Ceretti, mentre è distesa su taxi boat che la riporta nella sua camera d'albergo, mostra il vestito con grossi strappi sulla gonna, in questo caso il claim scelto è: "Come è finita".

Leggi anche Il matrimonio kitsch non basta, con la borsa Lauren Sánchez ribadisce al mondo di essere la Signora Bezos

L’abito strappato di Vittoria Ceretti

Ceretti ha sfoggiato il particolare abito vintage perché recentemente è diventata testimonial del profumo Light Blue di Dolce&Gabbana insieme all'attore Theo James. La nuova campagna è il remake dell'iconica campagna scattata in una barca ai piedi dei Fraglioni di cui erano protagonisti Bianca Balti e David Gandy.

L’abito strappato di Vittoria Ceretti