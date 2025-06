Il matrimonio kitsch non basta, con la borsa Lauren Sánchez ribadisce al mondo di essere la Signora Bezos

video suggerito

A cura di Marco Casola

Non è bastato il faraonico e kitschissimo matrimonio a Venezia durato tre giorni, Lauren Sánchez ha pensato bene di ribadire ancora una volta il fatto di essere diventata la moglie di Jeff Bezos, lo ha fatto con una mini clutch personalizzata su cui, cristalli bianchi applicati a contrasto sul fondo nero, disegnano la scritta in corsivo Mrs. Bezos.

Il look di Lauren Sánchez per il party Dolce Notte

La mini clutch Mrs.Bezos e il look per il party Dolce Notte

La neo Signora Bezos tiene alla tradizione secondo cui nella coppia è la donna a prendere il cognome dell'uomo? Per questo sulla borsetta ha inciso il nuovo nome da sposata? In realtà sul suo profilo Instagram ufficiale ha modificato il nome in Lauren Sánchez Bezos, palesando dunque la volontà di avere il doppio cognome. Ci si chiede quindi qual è il motivo per cui ha indossato la suddetta clutch.

La clutch Mrs.Bezos

Senza dubbio avrà pensato che l'accessorio potesse rappresentare un dettaglio ironico, da abbinare all'abito couture, firmato Atelier Versace, indossato per il party Dolce notte, l'ultimo organizzato dagli sposi durante i lunghi festeggiamenti veneziani. Per le nozze vere e proprie, invece, Sánchez aveva scelto di citare lo stile delle spose anni '50, ispirandosi a Sofia Loren, con l'abito a sirena dal corpetto aderente e dal lungo strascico realizzato per l'occasione da Dolce&Gabbana.

Lauren Sánchez al balcone dell’Aman Hotel

L'ultimo dei tanto discussi abiti di Lauren Sánchez per il matrimonio (dovevano essere 27 ma in pubblico la sposa ne ha sfoggiati circa 6 o 7) è stato un abito in chiffon rosa antico drappeggiato, con corpetto aderente a bustier impreziosito da inserti di cristalli e paillettes che mimano la tipica trama del pizzo. Il vestito da sera riprende le forme di un modello Couture che fa parte della collezione Spring/Summer 2017 di Atelier Versace. Il look a tema Dolce Notte è stato completato con orecchini a goccia in diamanti e con la clutch Mrs. Bezos.

L’abito della collezione Couture S/S 17 di Atelier Versace a cui è ispirato il modello di Lauren Sánchez

La borsetta Mrs. Bezos è l'ultima nota stonata di un matrimonio eccessivo e inutilmente sfarzoso, coperto da troppi glitter e cristalli che hanno accecato (più che illuminato) gli occhi di tutti coloro che sono stanchi di vedere un lusso ostentato e senza gusto. Un lusso eccessivo che non ha nulla di elegante. Quella mini clutch gioiello è la ciliegina su una torta troppo grande e barocca, appare come il simbolo di uno stile bling ring che (senza alcun dubbio) stona con il momento storico che stiamo vivendo.

Lauren Sánchez e Jeff Bezos si recano al party Dolce Notte