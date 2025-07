Jeff Bezos e Lauren Sanchez in luna di miele: quale città italiana hanno scelto

video suggerito

Dopo Venezia, i novelli sposini hanno scelto un'altra città italiana per il loro viaggio di nozze. Si stanno godendo la luna di miele, la cosiddetta honey moon.

A cura di Giusy Dente

Jeff Bezos e Lauren Sanchez

Jeff Bezos e Lauren Sanchez non hanno proprio intenzione di lasciare l'Italia. Hanno trascorso tre giorni romantici a Venezia, per celebrare e festeggiare in grande stile il loro matrimonio, assieme a circa 200 ospiti giunti da ogni parte del mondo. Avrebbero speso, secondo le stime di Forbes, circa 20 milioni di euro: una cifra stellare che comprende catering, bomboniere per gli invitati, vestiti della sposa, affitto location esclusive, misure di sicurezza speciali e quant'altro. Dopo il party conclusivo di sabato sera, la coppia ha lasciato la laguna, ma non l'Italia, per cominciare il viaggio di nozze. Sembra siano ancora nei paraggi, in luna di miele, la cosiddetta honey moon.

Dove sono in viaggio di nozze Jeff Bezos e Lauren Sanchez

Le sontuose nozze con festeggiamenti andati avanti per tre giorni non sono bastate. Ora i novelli sposini sono partiti alla volta di una vacanza: è la loro luna di miele, il tradizionale viaggio di nozze che tutte le coppie intraprendono dopo aver pronunciato il fatidico sì. E loro, da grandi fan del Belpaese, hanno deciso di rimanerci. Una volta lasciata Venezia, infatti, non sono tornati a casa. O "case" per essere precisi, visto che il fondatore di Amazon possiede diverse residenze di lusso, da quella principale sull'isola di Indian Creek ai vari appartamenti distribuiti tra New York, Beverly Hills, Washington e così via.

Domenica i due hanno salutato i fan e sono saliti in barca, lasciandosi alle spalle l'hotel Aman Venice che li ha accolti per tre giorni. Si sono poi concessi un pranzo a Torcello per poi volare in elicottero verso il superyacht da 500 milioni di dollari del magnate, il Koru. Inizialmente era previsto che giungesse in laguna assieme ad Abeona, un secondo mega yacht di appoggio, una specie di nave-garage con le auto preferite di Bezos, le moto d'acqua e un elicottero privato. Ma poi è arrivato il divieto. C'è stato un cambio di programma dovuto principalmente a questioni di sicurezza, alle tensioni in città dovute alla sua presenza.

Proprio a bordo del Koru, sembra che i due si siano diretti verso Taormina, in Sicilia. Lì starebbero soggiornando nello storico Four Seasons San Domenico Palace, reso celebre perché location della seconda stagione di The White Lotus di HBO. Il lussuoso hotel offre suite a oltre 7.000 euro a notte. La scelta di Taormina sarebbe molto significativa. L'imprenditore e la giornalista, infatti, sono stati a Taormina insieme già nel 2024, quando hanno visitato la costa siciliana e le Isole Eolie. È un luogo del cuore, che ha visto crescere il loro amore fino a portarli all'altare.