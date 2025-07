video suggerito

Jeff Bezos e Lauren Sanchez, luna di miele in un hotel siciliano: la suite costa 18mila euro a notte Dopo il matrimonio a Venezia i neo sposini Jeff Bezos e Lauren Sanchez si stanno godendo la luna di miele in un famoso albergo di lusso della Sicilia orientale.

A cura di Giusy Dente

Jeff Bezos e Lauren Sanchez non hanno ancora lasciato l'Italia. La coppia ha organizzato tre giorni di festeggiamenti a Venezia, per celebrare il loro matrimonio. L'evento ha suscitato in città non poche polemiche, con tanto di manifestazioni da parte di cittadini e attivisti, contrari alla sua presenza e alla mastodontica organizzazione delle nozze, estremamente sfarzosa e costosa. I neo sposini si sono ora trasferiti altrove per godersi la luna di miele e hanno confermato la loro predilezione per il Belpaese.

Dove si trovano in viaggio di nozze i neo sposi

Il miliardario fondatore di Amazon e la giornalista hanno scelto un luogo a loro caro, che conoscono bene, perché lo hanno già visitato nel 2024 insieme. Come destinazione del viaggio di nozze hanno scelto (almeno per il momento) la Sicilia, ma non si sa se proseguiranno poi per altre mete. L'anno scorso avevano visitato le Isole Eolie e ora, nello specifico, si trovano a Taormina. Sono giunti a bordo del loro yacht a vela di lusso: si chiama Koru.

Suite reale

Quanto costa la struttura esclusiva

La coppia non ha scelto un hotel come gli altri. Non si sono limitati a scegliere una struttura esclusiva, ma ne hanno scelto una anche particolarmente famosa soprattutto in questo momento. Si tratta, infatti, di un albergo di cui si è molto parlato di recente, perché è quello che ha ospitato la seconda stagione di The White Lotus. Si tratta del Four Seasons San Domenico Palace.

Four Seasons San Domenico Palace

Si trova nella cittadina siciliana in cima a una collina, con vista sul Mar Ionio e sull'Etna, costruito dentro un ex convento del XIV secolo. La vicinanza al centro storico lo rende anche molto comodo per spostarsi ed esplorare la Sicilia orientale. Piscina a sfioro panoramica, spa, palestra, la cucina dello chef Massimo Mantarro: è la massima espressione del lusso. Le sistemazioni sono confortevoli ed eleganti, suddivise in camere, suite e suite speciali che possono costare oltre 7.000 euro a notte.

Royal Suite

La Suite Reale è la sistemazione più prestigiosa, con vista panoramica sul mare e sul Teatro Antico, vasca idromassaggio privata, arredamenti eleganti. Misura ben 140 mq e la tariffa media per notte nel mese di agosto è pari a 18 mila euro con inclusa colazione.