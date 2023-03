Il megayacht di Jeff Bezos è la barca a vela più cara al mondo: ecco quanto vale Koru è il nome della barca a vela di Jeff Bezos, la più grande e cara al mondo, che ha lasciato il cantiere navale di Alblasserdam, a Rotterdam, per raggiungere il Mare del Nord.

A cura di Clara Salzano

Il megayacht di Jeff Bezos

"Koru" il lingua Māori significa "nuovi inizi" ed è proprio ciò che spetta al nuovo megayacht di Jeff Bezos. Completata il mese scorso presso i cantieri navali Oceano di Alblasserdam, a Rotterdam, la barca a vela del fondatore di Amazon è pronta per raggiungere il Mare del Nord. Con i suoi 127 metri di lunghezza, Koru è la barca a vela più grande e cara al mondo.

Koru in costruzione nei cantieri navali Oceano

Koru è un superyacht, il più lungo mai costruito nei Paesi Bassi. Si tratta di una galetta a tre alberi con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio. La barca non solo è la più grande al mondo del suo genere ma è anche una costruzione all'avanguardia per le tecnologie a bordo. Koru è infatti alimentata dall'energia cinetica generata dalle vele anche se avrà a bordo anche un motore. Il supeyacht di Jeff Bezos è stato varato a febbraio 2023 e porta bandiera delle Isole Cayman, che è il secondo stato di bandiera più popolare per gli yacht di lusso.

Lo scafo di Koru

Koru è caratterizzata da uno scafo blu scuro con strisce rosse. Il suo profilo è caratterizzato da un lungo bompresso e da una classica poppa da canoa che garantisce grande privacy a bordo. Il megayacht è dotato di piscina di dimensioni considerevoli a poppa e di vano interno su due livelli per contenere auto e altri veicoli. Non si hanno invece informazioni sulla disposizione degli interni e gli arredi scelti a bordo.

Il ponte De Hef

Per le sue grandi dimensioni e l'altezza dell'albero maestro compresa tra i 65 e gli 85 metri, Koru era inoltre stata al centro di diverse polemiche nei Paesi Bassi perché il suo passaggio in mare aveva richiesto losmantellamento dello storico ponte di Koningshaven a Rotterdam, noto con il nome di De Hef. Inoltre si prevede che il megayacht di Bezos navighi sempre con una seconda imbarcazione di supporto, costruita da Damen Yachting, che trasporta l'equipaggio, tender e altre necessità per lo yacht principale.

Koru attualmente è in crociera nei Paesi Bassi. Il prezzo con cui è stato acquistato dal fondatore di Amazon è di 500 milioni di euro che ne fa lo yacht a vela più costoso al mondo.