Com’è fatto Koru, lo yacht su cui Jeff Bezos e Lauren Sanchez stanno trascorrendo il viaggio di nozze

A cura di Valeria Paglionico

Jeff Bezos e Lauren Sanchez si sono sposati lo scorso weekend a Venezia, il loro matrimonio è stato uno dei più sontuosi degli ultimi anni e ha attirato le attenzioni dei media internazionali grazie ai suoi dettagli da sogno, dalla lista degli invitati ai meravigliosi abiti della sposa, fino ad arrivare alle suggestive location. Ora i due novelli sposi hanno dato il via al viaggio di nozze, trascorreranno questi primi giorni da marito e moglie a Taormina in un hotel di lusso ma per raggiungere la location non hanno utilizzato i mezzi di trasporto "popolari", sono partiti a bordo di Koru, il mega yacht da 500 milioni di dollari del magnate di Amazon: ecco com'è fatta l'imbarcazione ormeggiata al largo delle coste siciliane.

Quanto è grande Koru, lo yacht di Jeff Bezos

Si chiama Koru ed è il mega yacht con cui Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono partiti per il viaggio di nozze. Il nome proviene dalla lingua maori e letteralmente significa "nuovi inizi", dunque è l'ideale per cominciare con stile la nuova vita da marito e moglie. Si tratta di una moderna barca a vela a tre alberi, è lunga 127 metri e larga 17 e può raggiungere i 30 nodi di velocità massima. Stando alle stime, sarebbe costata 500 milioni di dollari, a cui vanno aggiunti 30 milioni annui per le spese di manutenzione. Realizzata in acciaio ma con una sovrastruttura in alluminio, è stata progettata da diversi nomi noti dell'architettura navale: lo studio Dykstra Naval Architects si è occupato del disegno, Lateral Naval Architecs delle strutture e Mlinaricc, Henry & Zervudachi degli interni.

Koru di Jeff Bezos

La yacht ha diverse suite e una sala cinema

Lo yacht Koru di Jeff Bezos è dotato di una costosissima tecnologia degli alberi, si chiama "furler in-boom" e permette di immagazzinare le grandi vele nella parte inferiore. All'esterno è dotato di un enorme spazio dove potersi concedere pranzi e cene con vista o dove prendere il sole, mentre non si sa nulla degli interni (visto che nessuno è mai entrato nella maxi nave). La cosa certa, però, è che conta diverse suite molto spaziose, solo quella del proprietario sarebbe di 250 metri quadri. Lo yacht disporrebbe inoltre anche di piscine, idromassaggi, un cinema e una sala giochi. A bordo, oltre ai 40 membri dell'equipaggio, possono salire ben 18 ospiti. Naturalmente non può mancare il tender: si chiama Abeona, come la dea romana, ed è uno scafo da 75 metri di lunghezza con tanto di piattaforma di atterraggio per il suo Airbus Ach-135.

Koru di Jeff Bezos