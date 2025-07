video suggerito

La villa di Jeff Bezos a Indian Creek: ha una pista di atterraggio e un enorme giardino Qual è la residenza principale di Jeff Bezos e della neo-moglie Lauren Sanchez? L’enorme villa a Indian Creek, l’isolotto di Miami definito il “bunker dei miliardari”: ecco com’è fatta la proprietà. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jeff Bezos e Lauren Sanchez si sono sposati lo scorso weekend a Venezia, diventando protagonisti del matrimonio dell'anno. I festeggiamenti sono andati avanti per più di tre giorni e, tra i 27 abiti della sposa, le location da sogno e gli invitati famosi, si sono trasformati in un vero e proprio evento mediatico. Ora i due sono in viaggio di nozze in Sicilia, l'hanno raggiunta a bordo di uno degli yacht del magnate di Amazon, ma presto ritorneranno in patria e si godranno questi primi momenti da marito e moglie in una delle enormi ville di famiglia. Jeff Bezos possiede diverse proprietà tra Miami, New York e Beverly Hills ma è soprattutto la residenza principale a Indian Creek che ha attirato le attenzioni dei fan più curiosi: ecco com'è fatta.

Indian Creek è il "bunker dei miliardari"

La residenza principale di Jeff Bezos? È quella sull'isola di Indian Creek, un comune situato nella parte settentrionale della Contea di Miami-Dade famoso per la sua esclusività. Il magnate di Amazon ha scelto questa zona a caso quando ha abbandonato la sua storica villa di Seattle: definito il "buker dei miliardari" grazie al suo altissimo livello di sicurezza, questo quartieri è l'ideale per non essere di continuo al centro dell'attenzione dei media. Indian Creek è una delle comunità più blindate degli USA, conta solo 33 residenti selezionatissimi, ai quali assicura totale privacy grazie a controlli all'accesso e sorveglianza costante. Chi sono i vicini di casa di Jeff Bezos e Lauren Sanchez? Il giocatore di football Tom Brady e il miliardario Jeff Soffer.

Com'è fatta la villa a Miami di Jeff Bezos

La villa di Jeff Bezos a Indian Creek è un'enorme costruzione immersa nel verde: si estende su 12.135 metri quadrati suddivisi su due piani e, stando alle stime, vanterebbe un valore di 90 milioni di dollari. Si tratta di una struttura color crema con tetto in mattoni, grandi vetrate e sofisticati ingressi ad arco, dotata di un grandissimo giardino con palme, prato verde curatissimo e una grande piscina esterna. Sebbene gli interni non siano mai stati mostrati pubblicamente, si sa che l'immobile dispone di 6 camere da letto e di sale dedicate a eventi di gala, oltre che di una pista di atterraggio per jet privati e di un suo molo sulla baia di Biscayne.