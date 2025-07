Gli accordi prematrimoniali di Jeff Bezos e Lauren Sanchez: cosa succede in caso di divorzio

Jeff Bezos e Lauren Sanchez si sono sposati qualche settimana fa a Venezia, diventando protagonisti del matrimonio più sontuoso e lussuoso dell'anno. Hanno letteralmente "noleggiato" l'intera città, portando in Italia oltre 200 ospiti, tra cui moltissimi volti noti del mondo dello spettacolo e del cinema, da Vittoria Ceretti con Leonardo Di Caprio a Kim Kardashian. Abiti principeschi, bomboniere artigianali e yacht privato per la luna di miele: sebbene sembri tutto un vero e proprio sogno, non è mancato l'accordo prematrimoniale da applicare in caso di divorzio. Cosa hanno deciso i due neo-coniugi?

Perché i Bezos hanno voluto un contratto prematrimoniale

In tutte le coppie vip con un patrimonio da capogiro è ormai convenzione firmare dei precisi accordi prematrimoniali capaci di preservare entrambe le parti in caso di divorzio. Jeff Bezos e Lauren Sanchez non fanno eccezione, anzi, ci hanno tenuto stabilire legalmente come dividere la ricchezza nel caso in cui la "favola" dovesse finire". A volere fortemente l'intesa è stato il magnate di Amazon che, dopo aver dovuto versare il 4% delle azioni della sua azienda all'ex moglie MacKenzie Scott, si è voluto premunire. Certo, al momento dichiara di essere innamoratissimo della neo-coniuge, ma sa bene che non sempre le cose vanno come ci si aspetta, dunque a pochi giorni dal sì ha dato vita a un contratto che è stato definito una "fortezza legale".

Cosa succede se Jeff Bezos e Lauren Sanchez divorziano

Il contratto prematrimoniale voluto da Jeff Bezos, il quarto uomo più ricco del mondo, rende letteralmente inattaccabile il suo matrimonio. Come prima cosa stabilisce che i 200 miliardi accumulati prima del matrimonio sono intoccabili, quindi non possono essere associati in alcun modo a Lauren Sanchez. In caso di divorzio, quest'ultima avrebbe diritto "solo" a un assegno di 50 milioni di dollari, cifra forfettaria che sostituisce i classici alimenti. Stessa cosa vale per i beni personali e per gli immobili acquistati prima delle nozze, dallo yacht Koru alla residenza a Indian Creek, fino ad arrivare al Washington Post. Al sicuro anche il conto in banca della sposa, il cui patrimonio totale si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di dollari. Nel caso in cui, infine, i due dovessero decidere di adottare un figlio, l'accordo potrebbe diventare un tantino più complesso. Al momento, però, sulla questione è tutto top secret.