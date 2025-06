video suggerito

Svelati i look di Lauren Sanchez per il matrimonio con Jeff Bezos: un brand italiano e una sorpresa Attorno ai look nuziali di Lauren Sanchez c’è un intero team al lavoro. È stato forse coinvolto anche un marchio italiano, per uno o più abiti. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lauren Sanchez e Jeff Bezos al Vanity Fair Oscar Party 2025

C'è grande riservatezza attorno al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Benché sia il matrimonio dell'anno e se ne parli da mesi, sono circolati fino a questo momento solo rumors, indiscrezioni, dettagli vaghi non confermati. Ma qualche elemento in più è emerso grazie all'errore commesso dalla guida turistica incaricata di accogliere gli ospiti al loro arrivo a Venezia. L'addetta all'accoglienza è stata fotografata con un blocco di appunti in bella vista tra le mani. Nella lista, pubblicata dal Daily Mail, è possibile leggere alcuni nomi che costituiscono preziosi indizi per capire chi si sta occupando dei look nuziali. Pare che la sposa cambierà ben 27 abiti nell'arco dei festeggiamenti.

Chi realizzerà i vestiti da sposa di Lauren Sanchez

Lauren Sanchez in diverse occasioni ha sfoggiato le creazioni di Oscar De La Renta, uno dei suoi brand del cuore, che probabilmente firmerà anche stavolta un vestito personalizzato realizzato appositamente per lei, per il fatidico giorno del sì. Ma essendo una festa mastodontica, che andrà avanti per giorni, la sposa ha scelto più di un look nuziale, divertendosi anche a cambiare stile e Maison. Sono stati coinvolti nei preparativi diversi professionisti. Sulla lista pubblicata dal Daily Mail, che ha diffuso anche la foto della cartellina di appunti lasciata in bella vista da Beatrice Bavato figurano truccatori, stylist, stilisti.

Jeff Bezos e Lauren Sanchez alla Casa Bianca per una cena di Stato

Ci sono i nomi del famoso make-up artist delle celebrities Buster Knight, della truccatrice Laura Mele (famosa per i look glamour da "babydoll"), della hair stylist Sophie Gutterman: sono tutti suoi fidati collaboratori già da diverso tempo, dunque sanno bene come valorizzarla, conoscono bene le sue preferenze. Laura Ann Mele, per esempio, ha truccato la sposa prima che partisse per lo spazio per la Mission NS-31 gestita da Blue Origin, l'azienda spaziale di Jeff Bezos. Ha tra i suoi clienti abituali anche Kim Kardashian ed Emily Ratakajowski. Per quanto riguarda Buster Knight, invece, ha realizzato lui i make-up di Lauren Sanchez per il Festival di Cannes a maggio, per la sfilata di Dolce & Gabbana Alta Moda in Sardegna dello scorso luglio. Tra i suoi clienti spiccano Kris Jenner, Simone Ashley e Priyanka Chopra Jonas.

Leggi anche Le bomboniere di Jeff Bezos e Lauren Sanchez: cosa regaleranno ai 200 invitati al matrimonio

Lauren Sanchez in Oscar De La Renta

Il nome di Mindy L'amour è una sorpresa e permette di fare alcune ipotesi su uno o più look nuziali inaspettati. La stilista californiana lavora spesso con le drag queen ed è specializzata in corsetti, capo di abbigliamento che la giornalista ama molto e ha sfoggiato in diverse occasioni, incluso il suo recente addio al nubilato. Ha dunque realizzato un corsetto personalizzato per la sposa, per il fatidico giorno del sì? Non è affatto una sorpresa, invece, il nome di Sophie Rose sul foglio delle presenze a Venezia: è una parrucchiera da tempo nel team glam di Sanchez, che ha curato anche la sua acconciatura per l'ultima apparizione al Vanity Fair Oscar Party.

Jeff Bezos e Lauren Sánchez pochi giorni prima del loro matrimonio al Dolce & Gabbana Martini Bar di Milano

Qual è il brand italiano scelto da Lauren Sanchez

Impossibile non notare, nella lista delle persone arrivate in laguna, il nome di Samuel Horowitz, responsabile vendite di Dolce & Gabbana. La presenza del giovane collaboratore milanese fa pensare che Lauren Sanchez abbia scelto di indossare una o più creazioni del brand italiano. Questo indizio si somma alla presenza di Lauren Sanchez alla sfilata della Maison e all'avvistamento dei futuri sposi, a marzo, nell'iconico negozio D&G di Milano: avevano tutta l'aria di essere dì per una prova d'abito. La coppia pochi giorni fa è stata anche fotografata all'ingresso del Dolce & Gabbana Martini Bar di Milano.