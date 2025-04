Sánchez, moglie di Bezos, completa la missione nello Spazio: Jeff la aspetta per aprire la navicella

video suggerito

A cura di Valerio Berra

Come da prassi, la missione spaziale New Shepard di Blue Origin è durata una manciata di minuti. La Mission NS-31 è partita dal Texas per superare la linea di Kármán, quella linea fissata a 100 km di altitudine che delimita il confine tra la nostra atmosfera e lo Spazio.

La missione è partita in orario e ha portato nello Spazio sei donne. Ora ufficialmente astronaute. Nell’equipaggio c’erano anche Katy Perry, Lauren Sánchez, giornalista, pilota e fidanzata di Jeff Bezos e ancora Gayle King, giornalista televisiva.

Come è stata organizzata la missione di Blue Origin

Blue Origin è l’azienda aerospaziale fondata da Jeff Bezos. Il progetto New Shepard è legato soprattutto a uno scopo turistico. I membri del suo equipaggio rimangono giusto pochi minuti nello Spazio prima di tornare a terra. Dal punto di vista scientifico l’interesse è minimo. E infatti l’azienda cerca di compensare con trovate ad alto impatto mediatico.

La missione si svolge in due fasi. Il booster porta la navicella verso l’alto e poi torna a Terra dopo pochi minuti. Nello specifico in questa missione è tornato a Terra in modo controllato dopo circa 7:30 minuti dalla partenza. La navicella dove erano presenti le astronaute ha toccato il suolo a 10 minuti dal lancio. La discesa è stata rallentata grazie a un sistema creato con tre paracaduti. Insomma, per adesso più che una missione spaziale New Shepard è soprattutto un costoso viaggio turistico.

Jeff Bezos apre la navicella di Blue Origin

L’arrivo sulla Terra della navicella è diventato un’occasione mediatica. Jeff Bezos insieme a un gruppo di spettatori ha raggiunto la navicella spaziale e ha aperto personalmente la navicella spaziale. Prima è uscita Lauren Sánchez, poi Katy Perry e poi tutte le altre neoastronaute. A questo punto Lauren Sánchez si è concessa alla diretta dagli account di Blue Origin. Solo su X il suo arrivo è stato seguito in diretta da oltre 500.000 spettatori. L’esordio delle missioni di New Shepard era stata battezzato dallo stesso Jeff Bezos che aveva volato a bordo del razzo già nel luglio 2021.

