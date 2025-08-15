Morta la madre di Jeff Bezos, Jacklyn: lottava contro la demenza a corpi di Lewy

Jeff Bezos con sua mamma Jacklyn / Getty

Jacklyn Bezos, madre del fondatore di Amazon, Jeff Bezos, è morta nella sua casa di Miami il 14 agosto 2025, all’età di 78 anni. Diventata madre all’età di 17 anni, Jacklyn soffriva dal 2020 di demenza a corpi di Lewy, una malattia degenerativa caratterizzata dalla formazione di accumuli nel tessuto celebrale– chiamati appunto i corpi di Lewy. Questa forma di demenza, la seconda più comune dopo l’Alzheimer, causa un progressivo declino cognitivo, con deficit di memoria, disturbi del sonno, allucinazioni visive ricorrenti e gravi compromissioni motorie.

L’addio del figlio Jeff Bezos su Instagram

“Dopo una lunga lotta contro la demenza a corpi di Lewy, mia mamma è mancata oggi, circondata da tanti di noi che l’amavano – sono state le parole con cui Jeff Bezos ha annunciato la scomparsa della madre su Instagram. “Ti terrò al sicuro nel mio cuore per sempre – ha aggiunto il noto miliardario – . Noi figli, i suoi nipoti e mio padre siamo stati fortunati ad essere nella sua vita”.

Jacklyn Bezos, da madre adolescente all’investimento di Amazon

La storia che ha portato Jacklyn Bezos al successo del figlio è stato raccontato da lei stessa durante il discorso per la laurea di Jeff al Cambridge College nel 2019 e poi ricondiviso dallo stesso Jeff su Twitter. Quando adolescente, Jacklyn Gise – questo il suo nome da ragazza – rimase incinta a 17 anni, negli anni Sessanta, ad Albuquerque, nel New Mexico, dove il 12 gennaio 1964 diede alla luce Jeff. Dopo appena 17 mesi dalla nascita, si separò dal padre del bambino, Ted Jorgensen, e trovò un impiego come segretaria per mantenersi, iscrivendosi alla scuola serale per completare gli studi e portando spesso il piccolo con sé in aula.

Fu proprio lì che incontrò Miguel “Mike” Bezos, un giovane cubano arrivato negli Stati Uniti all’età di 16 anni, che sposò nel 1968 e che adottò Jeff. Nel 1995, quando internet muoveva i primi passi, Jeff chiese ai genitori di investire nella sua idea per un nuovo sito web: Amazon.com. La coppia gli prestò 245.573 dollari, cifra che oggi equivale a circa 700 milioni di dollari. Insieme a suo marito, Jacklyn era anche co-fondatrice della Bezos Family Foundation, l’organizzazione nata nel 2000 che promuove il sostegno all’istruzione e la lotta al cancro. Attraverso la fondazione, Jacklyn e Mike hanno donato circa 710 milioni di dollari al Fred Hutchinson Cancer Center nel 2022.

La scoperta della malattia

Nel 2020, a Jacklyn Bezos è stata diagnosticata la demenza a corpi di Lewy, una malattia neurologica progressiva che ha cambiato la sua vita. Nonostante ciò, Jackie non ha mai mollato, continuando a impegnarsi in attività filantropiche attraverso la Bezos Family Foundation, concentrandosi su programmi di apprendimento precoce come Vroom e il Bezos Scholars Program, oltre a finanziare la ricerca medica e iniziative sanitarie comunitarie – tra cui donazioni su larga scala al Fred Hutchinson Cancer Center di Seattle per promuovere i trattamenti di immunoterapia.

Giovedì 14 agosto 2025, all’età di 78 anni, Jacklyn è morta nella sua casa di Miami, circondata dall’affetto dei suoi cari. “So che ha sentito il nostro amore in quegli ultimi istanti – ha scritto Jeff Bezos – . Ha sempre fatto in modo che tutto funzionasse”.