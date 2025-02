video suggerito

Jeff Bezos spedisce Katy Perry nello Spazio: l'equipaggio è guidato dalla fidanzata Lauren Sanchez Katy Perry è pronta a superare l'atmosfera terrestre su un razzo Blue Origin, l'agenzia aerospaziale di Jeff Bezos rivolta al turismo spaziale. La popstar fa parte di un equipaggio di sei donne di messo insieme da Lauren Sanchez, pilota esperta e compagna di Jeff Bezos.

A cura di Lorena Rao

La popstar Katy Perry e la giornalista Lauren Sanchez sono pronte a volare nello spazio. Sembra l’incipit di un film, in realtà si tratta di una missione di Blue Origin, l’agenzia aerospaziale privata di Jeff Bezos, fondatore di Amazon. Blue Origin al momento si dedica soprattutto al turismo spaziale. L’iniziativa tra la popstar e la giornalista testimonia tuttavia che al momento i viaggio oltre l’atmosfera terrestra sono appannaggio di vip.

Per l’occasione Sanchez, che è la compagna di Bezos, si è impegnata in prima persona per la scelta dell’equipaggio, tutto al femminile. Ecco chi sono secondo quanto riportato da abcNews: Amanda Nguyen, Kerianne Flynn e Aisha Bowe, a cui si aggiungono Perry e la stessa Sanchez. Sono tutte donne di successo, tra imprenditrici, registe, scienziate, cantanti e autrici. Ancora non si conosce la data specifica in cui avverrà il lancio del razzo, ma un portavoce di Blue Origin ha affermato succederà questa primavera.

Lauren Sanchez ha esperienza di volo. Ha il brevetto da pilota, preso nel 2016. Proprio nel 2024 ha pubblicato un libro che ora sembra quasi profetico: un volume per bambini intitolato The Fly Who Flew to Space, La moscha che volò nello Spazio. Il libro è diventato un bestseller del New York Times. Sanchez ha fondato anche Black Ops Aviation, una casa di produzione che si occupa di riprese aeree.

Turismo spaziale con Blue Origin

Elon Musk non è l'unico imprenditore che vede nel futuro dell'umanità al di fuori dei confini terresti. L'iniziativa con Katy Perry testimona come Blue Origin sia in grado di consolidare la sua posizione nel campo del turismo spaziale, seppur limitata a personalità di spicco. Fondata nel 2000 da Jeff Bezos con l'obiettivo di rendere lo spazio più accessibile e sostenibile, l'azienda ha sviluppato tecnologie all'avanguardia.

Tra quelle da menzionare c'è il razzo riutilizzabile New Shepard, che dal 2021 ha portato in orbita suborbitale turisti e astronauti privati, tra cui lo stesso Bezos e celebrità come l'attore William Shatner. Non una vera e propria democratizzazione dei viaggi spaziali, tuttavia la maggiore frequenza di iniziative simile rende la conquista del cosmo un appannaggio collettivo, seppur al momento racchiuso nelle mani degli uomini più potenti al mondo. Una realtà addirittura ipotizzata da un videogioco.