Delitto Chiara Poggi, dentro Italian Seduction: il forum dei seduttori dove Sempio ha scritto migliaia di post

Siamo entrati su Italian Seduction, il forum italiano sulla seduzione online. Abbiamo ricostruito contenuti e linguaggio della community, dove tra il 2009 e il 2016 compaiono migliaia di messaggi attribuiti a Sempio.

“Come creare un pussy flow." "Come diventare un predatore". "Come entrare nella testa delle donne”. Questi sono solo alcuni dei messaggi che ho letto su Italian Seduction, il forum dove Andrea Sempio avrebbe scritto migliaia di commenti tra il 2009 e il 2016 con il nickname Andreas. Siamo entrati lì dentro. Abbiamo trovato una comunità costruita attorno a un’idea precisa: la seduzione come tecnica. Qui viene chiamata game. Un gioco, con regole, strategie, obiettivi. In questo sistema, il valore di un uomo si misura così: quante donne riesce a conquistare.

E le donne? Nel forum diventano l’altra parte del gioco. Non persone, ma obiettivi. Da convincere. Da aggirare. Da “gestire”. Spesso descritte come prede da superare in astuzia, o come soggetti da controllare e ‘addestrare’.

Il mondo dei pick up artist esiste da anni, è enorme e le ultime evoluzioni del caso Garlasco hanno riportato l’attenzione sul fenomeno. Una precisazione prima di entrare nel forum Italian Seduction. Il caso Garlasco è estremamente complesso, con teorie che hanno già inquinato il dibattito. Qui non faremo collegamenti né deduzioni.

Leggi anche Cosa abbiamo trovato dentro Italian Seduction: il forum dove Sempio ha scritto migliaia di messaggi

C’è solo un dato certo: il 6 maggio Sempio sarà ascoltato in Procura per un nuovo interrogatorio. Questo video non riguarda l’indagine. Riguarda quello che abbiamo trovato dentro Italian Seduction.

ITALIAN SEDUCTION

Dentro Italian Seduction

Il forum si presenta come la Community di Seduzione numero 1 in Italia. Leggiamo: “Dal 2004 abbiamo aiutato migliaia di uomini a migliorare la capacità di sedurre e la vita sessuale”, c’è scritto. Il forum è diviso in due. Da una parte una community attiva, dove gli utenti si scambiano esperienze, consigli, strategie. Dall’altra un mercato. Corsi, webinar, coaching. Prezzi che vanno da 49 fino a 900 euro. Tutto sotto il nome Officina del Successo.

Per capire questo mondo, però bisogna partire dal linguaggio. Qui le donne diventano: “target” “prede” “ostacoli”. Sono toni e parole chiave che rientrano anche nella sottocultura Incel, un tema che abbiamo trattato più volte negli ultimi anni su Fanpage.it.

Nel forum si leggono frasi come: “Le donne vogliono farti sentire in colpa.” “Ti tengono al guinzaglio.” “Si mostrano indifese per ottenere vantaggi.” Non è solo gergo. È una visione del mondo.

ITALIAN SEDUCTION | I messaggi scritti dai coach

Il vocabolario dei pick up artist

Dentro il forum circola un vocabolario preciso. VMS significa Valore di Mercato Sessuale: una classifica basata su aspetto, soldi, status ADS è un acronimo insultante che indica strategie per “superare” le resistenze femminili. LMR (Last Minute Resistance): il rifiuto di una donna poco prima del sesso. Spesso discutono su come superarlo.

E poi One-Itis: un’ossessione per una donna irraggiungibile. Non è semplicemente una delusione amorosa. È qualcosa di più: un amore idealizzato, che finisce per diventare totalizzante e scatenare pensieri ossessivi, insicurezza, dipendenza emotiva.

Ed è proprio da qui che è partito il dibattito su Andrea Sempio. Tra i post del forum, l’utente Andreas scrive: “L’unica volta in cui mi sono innamorato – da cui poi è nata una one-itis di quasi due anni – è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20.” L’avvocata di Sempio ha chiarito che non si riferiva a Chiara Poggi.

OFFICINA DEL SUCCESSO

Il mercato della seduzione

Questi forum non sono solo spazi di discussione. Sono un mercato. I cosiddetti dating coach promettono: successo con le donne sicurezza in sé e una “formula segreta”. Vendono corsi, coaching individuale, bootcamp. Spesso senza alcuna qualifica reale.

Pubblicano post intitolati: “Come entrare nella testa di una donna”. Oppure: “Come sedurre e trovare ragazze facili”, sotto nella didascalia scrivono “le femministe saranno già infuriate per questo video”. Ci sono corsi su come conquistare una ragazza, sull’approccio perfetto, su come diventare dei predatori. Uno dei webinar si chiama: Fiamma. Promette di creare un flusso costante di ragazze nuove a bassa manutenzione. Il costo è di circa 1000 euro.

ITALIAN SEDUCTION | I corsi venduti sul sito

Le frange radicali dei pick up artist

In questa community, la seduzione viene chiamata game. Un gioco, con regole precise. L’obiettivo? Massimizzare i risultati con le donne. Il valore di un uomo viene misurato così: quante ragazze riesce a conquistare. Ma ci sono anche frange più radicali.

Alcuni seduttori internazionali hanno promosso pratiche apertamente violente. Julien Blanc, uno dei seduttori più noti a livello internazionale, ha organizzato seminari in cui spiegava come “aggredire” le donne. In alcuni video mostrava tecniche fisiche invasive per costringerle a un contatto.

Roosh Valizadeh, anche lui pick up artist, ha promosso idee estreme come la legalizzazione dello stupro in contesti privati, e ha incoraggiato comportamenti persecutori nei confronti delle donne.

E poi c’è Andrew Tate, che ha costruito il suo successo anche su alcune sue dichiarazioni come: “Le donne sono a malapena senzienti” . Oppure: “Non hanno un pensiero indipendente”. Non si tratta solo di parole. Alla fine del 2022, Tate e suo fratello sono stati arrestati con accuse legate a tratta di esseri umani, stupro e criminalità organizzata.

Il movimento dei pick-up artist ha avuto il suo picco negli anni 2000. Non a caso il sito è attivo almeno dal 2004. Oggi non è scomparso. Si è trasformato. Ha colonizzato i social, TikTok, Instagram, YouTube. Nuovi nomi. Stessa logica. I “maschi alfa” sono spesso il rebranding di quelle stesse idee. È un mercato che gioca sull’insicurezza e alimenta stereotipi di genere pericolosi. Che trasforma la donna in qualcosa da conquistare, manipolare e infine controllare.