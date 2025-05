video suggerito

Elon Musk rivela quando lancerà la sua missione su Marte: "Starship in viaggio entro il 2026" L'astronave Starship di SpaceX con equipaggio di robot umanoidi verrà lanciata verso Marte entro la fine del prossimo anno: lo ha annunciato il miliardario americano in un video su X.com, spiegando che il rispetto dei tempi dipenderà dai risultati dei futuri test di volo.

A cura di Valeria Aiello

In foto la Starship di SpaceX, l'astronave per i viaggi su Marte della società di Elon Musk / Credit: SpaceX

Elon Musk ha rivelato quando lancerà Starship su Marte, l’astronave di SpaceX reduce dall’ultimo di una serie di imprevisti nei test di volo: la prima missione del programma che punta a portare il primo uomo sul Pianeta rosso partirà “entro la fine del prossimo anno” con a bordo un equipaggio di robot umanoidi. La cronologia dettagliata della missione marziana è stata annunciata dallo stesso ceo e fondatore di SpaceX in un video su X.com, in cui spiega che il rispetto della tempistica dipenderà dai risultati dei futuri test di volo.

Nel video pubblicato all’indomani del suo dietrofront dall’impegno conferitogli dal presidente degli Stati Uniti Donand Trump, Musk ha precisato che la tempistica dipenderà soprattutto dagli esiti dei test che riguardano le operazioni di rifornimento post-lancio nell’orbita terrestre, che sono un ostacolo importante da superare. In considerazione di questi aspetti, Musk ritiene che la Space abbia “una probabilità del 50%” di rispettare la scadenza del 2026: qualora Starship non fosse ancora pronta entro quella data, la sua società spaziale dovrà aspettare altri due anni per tentare l’impresa, dal momento che la breve finestra temporale in cui Marte e la Terra si trovano nella posizione ottimale per il lancio ricorre all’incirca ogni due anni (780 giorni).

Il piano di Elon Musk per portare l’uomo su Marte

Elon Musk ha annunciato il programma di SpaceX per l’esplorazione e l’insediamento umano su Marte, in un’ambiziosa progressione che vede il primo lancio dell’astronave Starship attualmente fissato entro la fine del 2026.

Questa prima missione, con equipaggio di robot umanoidi, gli Optimus di Tesla, è pianificata durante la breve finestra temporale in cui Marte e la Terra si troveranno nella posizione ideale, ovvero quando il volo richiederà la minore quantità di energia, consentendo un tempo di viaggio tra i sette e i dieci mesi: la finestra di lancio si aprirà nel novembre 2026 e, come precisato da Musk, la probabilità che Starship sia pronta entro quella data è, attualmente, del 50%. In caso contrario, si dovranno aspettare quasi due anni per tentare il primo lancio, in quanto Marte e la Terra si troveranno rispettivamente nella loro migliore posizione orbitale dopo altri 780 giorni.

Al momento, il piano provvisorio di Elon Musk per Marte prevede l’invio di cinque lander entro il prossimo anno, 20 nella prossima finestra di lancio (2028-2029), 100 in quella successiva (2030-2031) e 500 nel 2033.

Se il programma rispetterà queste scadenze, a bordo della Starship che verrà lanciata alla volta di Marte nel 2028, potrebbero essere degli umani a bordo, oppure ancora una volta solo dei robot. Il lancio successivo avrà invece un equipaggio di esseri umani. L’elevato numero di lanci servirà a portare sul pianeta la maggior quantità possibile di materiale, sebbene Musk non si conosca esattamente quanto materiale sarà necessario per una vita sostenibile su Marte. “La mia stima è di circa 1 milione di tonnellate. Potrebbero essere 10 milioni di tonnellate… Spero non siano 100 milioni di tonnellate” ha detto Musk durante la presentazione.

Ciò dipenderà soprattutto dalla capacità di Starship di viaggiare con successo nello spazio interplanetario, atterrare e poi ripartire da un altro pianeta. Ad oggi, l’astronave di SpaceX non però ha effettuato nemmeno un atterraggio sulla Terra e, negli ultimi due test, il veicolo è esploso pochi minuti dopo il lancio.