video suggerito

Abbiamo una data per il primo viaggio su Marte: l’equipaggio sarà formato solo da robot Elon Musk ha annunciato le date dei prossimi lanci su Marte: il primo dovrebbe essere alla fine del 2026. Nessun umano: a bordo dovrebbe essserci solo Optimus, il robot androide prodotto da Tesla. Il primo viaggio con equipaggio umano invece dovrebbe arrivare al più tardi nel 2031. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Valerio Berra

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

GROK | L'intelligenza artificiale di Grok immagina i robot che arriveranno su Marte

Per adesso abbiamo mandato su Marte parecchie cose. Lander, sonde, satelliti in orbita, a un certo punto pure una Tesla, anche se l’ultima parte del suo viaggio non è stata chiarissima. Il prossimo viaggio però dovrebbe essere qualcosa di molto diverso. SpaceX, l’azienda di viaggi spaziali fondata da Elon Musk, ha spiegato che entro la fine del 2026 Starship partirà per il primo viaggio verso Marte.

Ora. Starship non è un razzo come gli altri. È il più grande oggetto mai costruito dall’uomo ad essere partito verso lo Spazio. È stato lanciato per la prima volta nell’aprile del 2023 e nell’ottobre del 2024 per la prima volta il booster Super Heavy che accompagna Starship nella prima fase del viaggio è riuscito a tornare sulla superficie terrestre. Pensare di farlo arrivare su Marte tra un anno e qualche mese vuol dire imprimere un’accelerazione enorme al suo percorso di sviluppo.

I dettagli della missione Starship

Primo chiarimento. La missione di Starship verso Marte sarebbe ovviamente senza equipaggio. Anche perché gli ultimi test di lancio sono finiti con delle bellissimi piogge di detriti infuocati. Uno spettacolo perfetto da godersi se il razzo è senza equipaggio. O quasi. A bordo di Starship ci sarà un robot. Nello specifico il robot Optimus, l’androide prodotto da Tesla che nei prossimi mesi dovrebbe essere disponibile per il mercato come assistente domestico. Per quando Optimus sia interessante, non è chiarissimo cosa potrebbe fare una volta atterrato su Marte. Certo, una sua foto tra la terra rossa della superficie sarebbe il primo spot pubblicitario interplanetario.

Leggi anche Forse abbiamo una data per il primo iPhone con schermo pieghevole: quanto costerà iPhone Foldable

La prima missione umana su Marte

Chi segue la storia di Elon Musk sa che spesso i suoi annunci son stati un po’ in anticipo rispetto ai reali tempi di sviluppo. Il caso Cybertruck è stato abbastanza indicativo. Per diversi anni sembrava che il pick up dell’Apocalisse di Tesla fosse pronto ad arrivare da un momento all’altro. Alla fine è stato presentato nel 2019 e consegnato per la prima volta nel 2023. Questi precedenti sono il motivo per cui forse è meglio prendere con le pinze il programma di Musk per le missioni con esseri umani. In ogni caso ha annunciato che il primo passo di un esponente della nostra specie su Marte potrebbe essere nel 2029 o al più tardi nel 2031.