video suggerito

Jeff Bezos, la storia del fondatore di Amazon e a quanto ammonta il suo patrimonio Jeff Bezos, 61 anni, è il fondatore di Amazon e uno dei più ricchi al mondo. Nato ad Albuquerque nel 1964, si sposerà a Venezia tra pochi giorni con la giornalista Lauren Sanchez, un matrimonio che ha già scatenato numerose polemiche e tantissime curiosità. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Francesca Moriero

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jeffrey Preston Bezos è nato ad Albuquerque, nel New Mexico, il 12 gennaio 1964, e a 61 anni è oggi uno degli imprenditori più ricchi e influenti del pianeta. Da bambino si appassionò alla tecnologia e all’ingegneria, arrivando a laurearsi a Princeton e ad affermarsi nel mondo dell’informatica e dell’e-commerce. Oggi è noto per aver fondato Amazon e Blue Origin, e per aver acquistato il Washington Post, in contanti. Ma la sua storia è anche legata a eventi personali e mediatici: tra pochi giorni sposerà infatti la compagna, la giornalista Lauren Sánchez, a Venezia, in una festa sfarzosa e estremamente discussa che sta accendendo riflettori e polemiche sulla città dei Dogi.

Nel 2023 il patrimonio netto di Bezos ammontava a circa 178 miliardi di dollari, facendone la terza persona più ricca del mondo.

Chi è Jeff Bezos, la biografia del fondatore di Amazon

Jeff Bezos è cresciuto a Houston, in Texas, dopo che la madre Jacklyn Gise si risposò con Miguel Bezos, un emigrato cubano che adottò Jeff e gli trasmise il cognome. Fin da piccolo, Bezos mostrò curiosità e talento per la tecnologia: costruì un sistema di allarme elettronico per tenere alla larga i fratelli e si appassionò ai computer e alla scienza. Diplomato alla Miami Palmetto High School e vincitore nel 1982 del Silver Knight Award, si laureò a Princeton nel 1986 in Ingegneria Elettronica e Informatica.

La carriera di Jeff Bezos, come è diventato uno degli uomini più ricchi del mondo

Dopo aver lavorato a Wall Street e nel fondo DE Shaw & Co., nel 1994 Bezos lasciò un lavoro sicuro e redditizio per fondare nel garage di Seattle “Cadabra” (poi Amazon), una libreria online che sarebbe cresciuta fino a diventare la più grande piattaforma di e-commerce al mondo. A partire dal 1997 Amazon è quotata sul Nasdaq e nel 2005 entra nell’indice S&P 500. Negli anni successivi, Bezos ampliò i suoi orizzonti: nel 2000 creò Blue Origin per esplorare lo spazio e nel 2013 acquisì il Washington Post, contribuendo alla rinascita digitale e editoriale del celebre quotidiano.

La fondazione di Amazon.com, Blue Origin e il Washington Post

Se Amazon è stata sicuramente la sua rivoluzione commerciale, Blue Origin è stata invece la scommessa sulla nuova corsa allo spazio. Fondata nel 2000, l'azienda mira a rendere i voli spaziali accessibili e sicuri, preparando il terreno per future esplorazioni e trasporti fuori dall’atmosfera terrestre. Nel 2013, con l'acquisto del Washington Post per ben 250 milioni di dollari, Bezos si è assicurato poi una posizione chiave nel mondo dei media e dell’informazione, ampliando ulteriormente la sua influenza.

A quanto ammonta il patrimonio di Jeff Bezos

A metà del 2023, secondo Bloomberg, Jeff Bezos si è confermato come la terza persona più ricca del mondo con un patrimonio netto di circa 178 miliardi di dollari. Questo risultato è frutto di una visione a lungo termine e di scelte imprenditoriali coraggiose, dal commercio online alla corsa nello spazio, dalle innovazioni nel campo dei dispositivi digitali alla scalata nel mondo dei media. Oggi Bezos è simbolo di come un’intuizione nata in un garage possa trasformarsi in un impero globale e in una leggenda dei nostri tempi.