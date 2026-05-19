Morte del fondatore di Mango Isak Andic, dopo due anni la svolta: il figlio arrestato con l’accusa di omicidio

Jonathan Andic, figlio del fondatore di Mango Isak Andic, è stato arrestato con l’accusa di omicidio per la morte del padre, precipitato durante un’escursione nel dicembre 2024. Il 40enne ha sempre negato ogni responsabilità nel decesso.

Isak Andic, fondatore di Mango, e il figlio maggiore Jonathan, 40 anni.

La polizia catalana ha arrestato Jonathan Andic, figlio maggiore del fondatore di Mango Isak Andic, con l'accusa di omicidio in relazione alla morte del padre. Il giovane verrà trasferito al tribunale di Martorell (Barcellona) per testimoniare davanti al giudice che si occupa del caso.

Andic, 40 anni, uno dei tre eredi, ha sempre negato ogni responsabilità per la morte del padre, sostenendo che si sia trattato di un incidente. È stato arrestato nella mattinata di oggi, martedì 19 maggio, presso la sua abitazione e ora dovrà fornire spiegazioni in tribunale, come riporta i quotidiani spagnoli.

Isak Andic, morto a 71 anni, uomo più ricco della Catalogna, è deceduto il 14 dicembre 2024, dopo essere caduto da un'altezza di 150 metri sul sentiero Les Feixades, un percorso di 5,5 chilometri che collega le grotte di Salnitre con l'abbazia di Montserrat.

Nel gennaio 2025 il caso era stato archiviato per mancanza di prove. Mesi dopo, a ottobre, la Polizia aveva iniziato a indagare con l'ipotesi di omicidio dopo la riapertura da parte del Tribunale di Istruzione 5 di Martorell che ha attenzionato il figlio Jonathan, il maggiore della famiglia e l'unica persona che era con l'imprenditore al momento del fatto.

Dopo aver recuperato il corpo del fondatore di Mango e i suoi effetti personali, tra cui il cellulare, anch'esso precipitato nel vuoto, gli inquirenti spagnoli hanno aperto un'inchiesta e raccolto la testimonianza del 40enne nel pomeriggio dello stesso giorno.

In un primo momento, le incongruenze e le contraddizioni nella sua testimonianza erano state attribuite allo shock. Il figlio di Andic aveva raccontato di aver camminato pochi metri più avanti di lui al momento dell'incidente, di aver sentito il rumore di pietre che cadevano a terra e di aver visto suo padre precipitare quando si era voltato.

La polizia catalana aveva raccolto anche le dichiarazioni di vari testimoni e parenti dell'imprenditore deceduto, tra cui la sua compagna dell'epoca, Estefanía Knuth, la prima persona che Jonathan ha chiamato prima di allertare i servizi di emergenza. Questo sarebbe un altro elemento preso in considerazione dagli investigatori.

Come ricorda El Mundo, gli agenti sono tornati più volte sul sentiero per effettuare accertamenti cercare di verificare le informazioni fornite da Andic. Analizzato anche il telefono del 40enne alla ricerca di messaggi che possano fornire indizi su un possibile movente del presunto crimine.

Gli inquirenti hanno scoperto che, pochi giorni prima dell'incidente, il figlio maggiore si era recato nello stesso luogo. Secondo i suoi avvocati, sarebbe andato sul sentiero per prepararsi all'escursione.

Dall'inchiesta sarebbe emerso che padre e figlio avevano un rapporto a tratti conflittuale, soprattutto per quanto riguarda il ruolo di Jonathan nella gestione dell'azienda.

Isak Andic aveva ceduto le redini dell'azienda al figlio maggiore nel 2014, ma un anno dopo era dovuto intervenire per rilanciarla. Fatto che, secondo fonti vicine all'inchiesta, avrebbe incrinato il rapporto tra i due.

In aggiornamento.