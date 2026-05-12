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Usa, coppia arrestata per la morte del figlio di 11 anni: ne avrebbero simulato l’impiccagione

Un uomo e una donna dello Utah sono stati arrestati in relazione alla morte del figlio: ne avrebbero simulato l’impiccagione. In realtà lo avrebbero massacrato di botte.
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A cura di Davide Falcioni
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Immagine di repertorio.
Immagine di repertorio.

Quello che sembrava un inspiegabile suicidio di un bambino di undici anni si è rivelato, dopo mesi di indagini, l'ultimo atto di un sistematico regime di violenze domestiche. La polizia di Tremonton, nello Utah, ha arrestato per Brigham e Melinda Merrell, accusandoli formalmente di omicidio e abusi aggravati a seguito della morte del figlio, avvenuta lo scorso settembre in circostanze che avevano immediatamente sollevato i sospetti degli inquirenti.

Come riporta People, la versione fornita dal padre durante la chiamata al 911, in cui sosteneva di aver trovato il piccolo appeso a un cavo coassiale, è stata smentita pezzo dopo pezzo dalle evidenze investigative. Sebbene l'uomo avesse dichiarato ai soccorritori di essere impegnato nelle manovre di rianimazione, i primi agenti giunti sul posto lo hanno trovato del tutto immobile accanto al corpo. A complicare ulteriormente la posizione della coppia sono state le immagini delle telecamere di sicurezza interne, che hanno immortalato Brigham mentre spostava il corpo del figlio al piano superiore proprio negli istanti in cui il personale medico bussava con insistenza alla porta d'ingresso, venendo deliberatamente ignorato.

Le analisi medico-legali hanno poi ulteriormente smentito la tesi del gesto estremo. Sul corpo della vittima sono stati infatti rinvenuti lividi profondi sulla schiena, lesioni che la polizia ritiene del tutto incompatibili con una dinamica di impiccagione e riconducibili invece a un pestaggio avvenuto poco prima del decesso.

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L'inchiesta ha infine scoperchiato un orrore quotidiano che durava da anni, trasformando l'abitazione dei Merrell in un luogo di segregazione e sofferenza per tutti i figli della coppia.

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