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Per anni si finge avvocato e firma false sentenze dei giudici in Usa: coppia scopre di non aver mai divorziato

La 38enne finta avvocata avrebbe agito per anni ingannando decine di vittime prima di essere arrestata dalla polizia metropolitana di Las Vegas. Tra le sue vittime anche una coppia che credeva di avere legalmente divorziato e che ha scoperto che in realtà i documenti riportavano una firma falsa del giudice.
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A cura di Antonio Palma
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Pensate di aver pagato profumatamente un'avvocata per seguire la vostra causa di divorzio e di aver ottenuto il documento che attesta la separazione ma scoprire, dopo mesi di pratiche, che in realtà quei documenti erano tutti falsi come era falso il titolo di avvocato e le firme del giudice sugli atti. E quanto ha scoperto suo malgrado una coppia statunitense della California dopo che la Polizia Metropolitana di Las Vegas ha arrestato la sedicente avvocata Cenia Delpozo.

La 38enne è accusata di oltre venti reati gravi e potrebbe ora finire in prigione nell'ambito di un patteggiamento con le autorità locali. La donna infatti ha ammesso la propria colpevolezza per accuse che includono falsificazione di documenti e furto e nell'ambito dell'accordo dovrebbe scontare una pena detentiva da cinque a quindici anni di carcere.

Secondo le indagini della polizia metropolitana di Las Vegas, Delpozo si sarebbe spacciata per avvocato per anni prima di essere scoperta e arrestata a seguito di numerose denunce per truffa a suo carico tra cui quella della coppia di coniugi ai quali aveva fatto credere di essere divorziati. La donna chiedeva parcelle ai clienti promettendogli assistenza legale in svariati procedimenti giudiziari ma in realtà non aveva alcun titolo per presentarsi in tribunale e così o riferiva che le cause erano perse o ancora peggio falsificava i documenti facendo credere ai malcapitati di aver ottenuto quanto chiedevano.

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Secondo gli investigatori, la trentottenne avrebbe iniziato a fingersi avvocato almeno dal gennaio del 2022 anche se non era mai stata un avvocato iscritto all'albo del Nevada. La donna però sapeva muoversi tra tribunali e scartoffie avendo lavorato come assistente legale in alcuni studi. "Nel corso delle indagini, gli investigatori ritengono che Delpozo si sia spacciata per avvocato a partire da gennaio 2022 e abbia accettato denaro per depositare documenti presso i tribunali", ha scritto la polizia in un comunicato, aggiungendo: "Questi servizi includevano divorzi, consulenze legali, cambi di nome e adozioni, truffando diverse vittime".

Tra le sue vittime anche una coppia che credeva di avere legalmente divorziato dopo averle versato 1500 dollari e che ha scoperto che in realtà i documenti riportavano una firma falsa del giudice. Ad altri clienti che chiedevano i motivi di ritardi in pratiche varie, la donna inventava le scuse più svariate come una riassegnazione ad altra corte o addirittura un suicidio del giudice. Tra le altre presunte irregolarità, Delpozo avrebbe intascato centinaia di dollari in onorari legali per presentare documenti di adozione fraudolenti o quelli per i cambi di nome.

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