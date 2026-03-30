Mamma scompare nel nulla, 24 anni dopo la famiglia scopre che era scappata: “La vita è breve per non perdonarla”

Il marito e i figli, che all’epoca avevano 19, 14 e 7 anni, per anni non hanno mai più saputo nulla di lei fino al febbraio scorso quando la polizia Usa ha scoperto che la donna era viva ma si era rifatta una vita altrove. La figlia che aveva 14 anni ha deciso di riabbracciarla.

“La vita è troppo breve perché io possa serbare rancore nei suoi confronti” con queste parole Amanda Smith ha riabbracciato la madre sessantaduenne Michele Hundley Smith a 24 anni di distanza dalla scomparsa apparentemente inspiegabile della donna che si è rivelata in realtà un allontanamento volontario. Madre e figlia si sono riabbracciate finalmente giovedì scorso davanti al Tribunale mettendo fine a una vicenda che ha sconvolto l’intera esistenza di una famiglia che per decenni aveva cercato la donna in ogni modo.

Michele Hundley Smith era uscita di casa il 12 dicembre del 2001 dicendo che andava a fare compere natalizie in un negozio della zona al confine tra Virginia e Carolina del Nord. Da quel momento però nessuno dei famigliari l’aveva più rivista. Il marito e i figli, che all’epoca avevano 19, 14 e 7 anni, per anni non hanno mai più saputo nulla di lei fino al febbraio scorso quando l'ufficio dello sceriffo della contea di Rockingham, nella Carolina del Nord, ha annunciato di averla ritrovata viva in un’altra città dove si era rifatta una vita.

La donna aveva detto che si era allontanata volontariamente per "problemi familiari" non meglio specificati e che non voleva che la sua posizione venisse resa pubblica. Una scelta che la polizia ha rispettato prima di scoprire che la donna non si era mai presentata nemmeno in tribunale per un caso di guida in stato di ebbrezza risalente al novembre 2001. Per questo è stata arresta e costretta a presentarsi davanti al giudice.

Proprio durante il procedimento la figlia così ha potuto raggiungerla e abbracciarla. Una scelta personale della donna, che aveva 14 anni quando la madre è sparita lasciandola col padre, ma non condivisa dagli altri fratelli. “Quando mia madre faceva parte della mia vita quotidiana, mi ha dimostrato un amore e un legame che non dimenticherò mai. C'erano discussioni madre-figlia, certo, ma ora tutto ciò che ricordo sono i sorrisi che abbiamo condiviso, i momenti felici insieme e l'amore che ho provato! Ognuno di noi ha i propri difetti, ognuno ha una parte ombra e ognuno merita la possibilità di migliorare sé stesso e di guarire dal proprio passato. Ricordatevi che ognuno di noi ha commesso errori nella vita, ognuno di noi ha ferito altre anime intenzionalmente o meno” aveva già scritto la donna sui social dopo il ritrovamento della madre.

“Tutti attraversiamo momenti difficili. Lo capisco. La vita è così e tutti affrontiamo delle difficoltà. So che non tutto è bianco o nero, c'è tutta una zona grigia” ha aggiunto ai giornali locali dopo l’abbraccio, concludendo: “Abbiamo una sola vita, e io voglio che mia madre ci sia nella mia”.