Mamma va a fare compere e scompare, trovava 24 anni dopo viva e vegeta ma ha nuova vita: “Non cercatemi più”

La scomparsa della donna, che aveva interessato varie polizie Usa e anche l’FBi, si è rivelata un allontanamento volontario. Il calvario della famiglia invece proseguirà perché la donna ha chiesto di non rivelare la sua posizione e di non essere più cercata.

Michele Hundley Smith

Era il lontano 12 dicembre del 2001 quando la 38enne Michele Hundley Smith uscì di casa dicendo che andava a fare compere natalizie in un negozio della zona al confine tra Virginia e Carolina del Nord, in Usa. Quel giorno però non ritornò a casa sparendo improvvisamente nel nulla e gettando nello sconforto marito e figli di 19, 14 e 7 anni che per anni non hanno mai più saputo nulla di lei. Una scomparsa inspiegabile fino a venerdì scorso quando, dopo oltre 24 anni, la polizia l’ha individuata viva e vegeta scoprendo che in realtà si è rifatta una nuova vita e una nuova casa dalla quale ha chiesto di non essere più cercata.

Così quella preoccupante scomparsa alla fine del 2001 che aveva interessato polizie di vari stati americani e agenzie federali come l’Fbi, facendo temere anche un epilogo tragico, si è rivelata un allontanamento volontario. Il calvario della famiglia della donna invece forse proseguirà. Marito e tre figlie, che per decenni non hanno mai perso la speranza di ritrovarla si sono trovati infatti davanti alla terribile verità di una mamma che ha scelto di non tornare da loro.

L’incredibile scoperta venerdì scorso quando l'ufficio dello sceriffo della contea di Rockingham si è recato in una cittadina ben specifica dopo aver ricevuto nuove informazioni sulla scomparsa di Michele Hundley Smith. Gli agenti della Divisione Investigativa Criminale si son recati sul posto in Carolina del Nord, scoprendo che la dona era effettivamente in vita e che non voleva lasciare la sua nuova casa. Su sua richiesta, la sua attuale posizione rimarrà segreta e non verrà comunicata alla sua famiglia alla quale però è stata comunicato il ritrovamento.

Gli appelli per le ricerche di Michele Hundley Smith

Una doppia notizia che prima ha rallegrato e poi gettato nello sconforto la famiglia. “Questi ultimi due giorni sono stati un turbinio di emozioni. Non sono ancora nelle condizioni d'animo giuste per fare un post chiaro ma per favore rispettate la mia famiglia perché stiamo soffrendo” ha scritto sui social una delle figlie della donna, aggiungendo: “Per quanto riguarda le mie opinioni e i miei sentimenti su mia madre… Sono felice e sono incazzata, ho il cuore spezzato! Penso se avrò ancora un rapporto con mia madre e onestamente non posso rispondere perché non lo so”.

“Quando mia madre faceva parte della mia vita quotidiana, mi ha dimostrato un amore e un legame che non dimenticherò mai. C'erano discussioni madre-figlia, certo, ma ora tutto ciò che ricordo sono i sorrisi che abbiamo condiviso, i momenti felici insieme e l'amore che ho provato! Non sto dicendo che se la caverà libera senza responsabilità ma sto dicendo che è una cosa che fa parte dell'essere umano. Ognuno di noi ha i propri difetti, ognuno ha una parte ombra e ognuno merita la possibilità di migliorare sé stesso e di guarire dal proprio passato. Ricordatevi che ognuno di noi ha commesso errori nella vita, ognuno di noi ha ferito altre anime intenzionalmente o meno. La vita è troppo breve per gettare odio verso un altro” ha proseguito la figlia della donna, concludendo: “Detto questo, qualunque cosa scelgano gli altri famigliari, se perdonare e dimenticare o non dimenticare, è una loro scelta e andrà rispettata”.