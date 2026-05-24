Bolzano, scivola mentre percorre un sentiero, 59enne muore nella cascata inferiore di Barbiano

Un uomo di 59 anni è morto dopo essere scivolato nella cascata inferiore di Barbiano, in Valle Isarco. Il 59enne è stato trovato senza vita dopo una caduta mentre percorreva un sentiero e nonostante i tentativi di soccorso, per l’uomo non vi era già più nulla da fare.

Un uomo di 59 anni residente a Bolzano è caduto nella cascata inferiore di Barbiano, in Valle Isarco. Il 59enne è stato trovato privo di vita nelle acque del torrente e l'allarme è scattato poco dopo le 12, quando il corpo è stato notato da alcune persone che si trovavano sul posto. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, l'uomo stava percorrendo un sentiero quando è scivolato nelle acque del torrente.

I vigili del fuoco volontari della zona, insieme al Soccorso Alpino e al servizio di soccorso acquatico, hanno recuperato il 59enne per tentare di salvargli la vita. Purtroppo però l'operazione con l'elicottero Pelikan 2 non è bastata per salvare la vita all'uomo: una volta riportato il corpo in sicurezza, l'equipe medica ha tentato le manovre di rianimazione ma, nonostante la rapidità e la massiccia macchina dei soccorsi, per il 59enne non c'era purtroppo ormai nulla da fare.

L'identità della vittima non è ancora nota. Quello che è certo è che il 59enne è stato soccorso intorno alle 12 di oggi, quando il suo corpo è stato notato in acqua da alcune persone che si trovavano nei paraggi e che si sono mobilitate in una corsa contro il tempo per aiutarlo. Purtroppo però per l'uomo non vi è stato nulla da fare: non è chiaro quando il 59enne sia deceduto, anche se sembra acclarata la natura accidentale del decesso. Il 59enne è infatti scivolato, forse dopo aver messo un piede in fallo, mentre stava percorrendo un sentiero in Valle Isarco. La caduta potrebbe aver provocato la morte dell'uomo, recuperato quando purtroppo per lui era già troppo tardi.

Le autorità intervenute hanno ascoltato la ricostruzione dei fatti anche di coloro che hanno allertato i soccorsi per il recupero del corpo del 59enne, appurando in questo modo la natura accidentale della morte dell'uomo caduto nel torrente.