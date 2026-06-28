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Si sente male per il troppo caldo mentre fa jogging a Bari: muore un uomo di 75 anni

Un uomo di 75 anni è morto questa mattina a Bari colto da un malore mentre faceva jogging lungo la perimetrale dell’aeroporto di Palese. La causa del decesso forse il caldo eccessivo.
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A cura di Giorgia Venturini
immagine d’archivio
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Altro decesso forse per il caldo eccessivo. Un uomo di 75 anni è morto questa mattina a Bari colto da un malore mentre faceva jogging lungo la perimetrale dell'aeroporto di Palese. I medici non escludono che il malore sia stato causato dal caldo. Oggi, 28 giugno, Bari è una città da bollino rosso.

Alcuni passanti hanno visto l'uomo accasciarsi a terra e hanno dato l'allarme. Sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118 che hanno tentato di rianimarlo ma senza riuscirci: i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Sul luogo della tragedia sono giunte anche pattuglie della polizia di stato con la scientifica.

Se venisse accertato che il decesso sia stato causato dall'eccessivo caldo, il 75enne rientrerebbe tra gli oltre 1.300 morti legati al caldo in Europa in una settimana. Su X il capo dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha scritto: "Dal 21 giugno sono stati registrati più di 1300 morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa". Spiegando che "è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, con un riscaldamento doppio rispetto alla media globale". Infine, "in questo momento 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo", spesso "chiamato ‘il killer silenzioso': le case, i luoghi di lavoro e le scuole europei non sono stati costruiti per queste temperature".

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