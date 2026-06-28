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Oltre 1.300 morti per il caldo in Europa in una settimana, Oms: “Lo stress da calore è un killer silenzioso”

Su X il capo dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha scritto: “Dal 21 giugno sono stati registrati più di 1300 morti per le alte temperature in Europa”.
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A cura di Giorgia Venturini
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"Dal 21 giugno sono stati registrati più di 1300 morti per le alte temperature in Europa". Lo riporta l'Organizzazione Mondiale della Sanità riferendosi ai dati di questi giorni quando i Paesi europei sono in difficoltà dal troppo caldo. Su X il capo dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha precisato anche che "è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, con un riscaldamento doppio rispetto alla media globale". E ancora: "In questo momento 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo", spesso "chiamato ‘il killer silenzioso': le case, i luoghi di lavoro e le scuole europei non sono stati costruiti per queste temperature".

Il direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità ha anche tenuto a precisare che "spinto dal cambiamento climatico e dal riscaldamento globale, il fenomeno delle ondate di calore" che un tempo si manifestava "una volta ogni generazione si verifica ora quasi annualmente. Ci avevano avvertito". Infine: "L'Oms sta lavorando con i suoi Stati membri e i partner per affrontare le minacce alla salute poste dal caldo estremo, concentrandosi sulla preparazione, la prevenzione e risposte più forti dei sistemi sanitari. In particolare, stiamo incoraggiando i Paesi europei a implementare piani d'azione per la salute legati al caldo, come parte di un'agenda più ampia per proteggere la salute contro il cambiamento climatico".

Tra le vittime italiane morte molto probabilmente a causa di un malore dovuto per il forte caldo c'è anche Stefano Santagostino di 56 anni: è stato trovato morto nel pomeriggio di martedì, 23 giugno, proprio nei campi in cui lavorava tra Ospedaletto e Livraga: dopo aver pranzato con alcuni colleghi, è andato in campagna dove sarebbe stato colpito da un malore per l'eccessivo caldo. E ancora: un clochard italiano di 57 anni è stato trovato senza vita su una panchina ai giardini pubblici nel Monzese.

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