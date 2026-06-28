Oltre 1.300 morti per il caldo in Europa in una settimana, Oms: “Lo stress da calore è un killer silenzioso”

Su X il capo dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha scritto: “Dal 21 giugno sono stati registrati più di 1300 morti per le alte temperature in Europa”.

"Dal 21 giugno sono stati registrati più di 1300 morti per le alte temperature in Europa". Lo riporta l'Organizzazione Mondiale della Sanità riferendosi ai dati di questi giorni quando i Paesi europei sono in difficoltà dal troppo caldo. Su X il capo dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha precisato anche che "è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, con un riscaldamento doppio rispetto alla media globale". E ancora: "In questo momento 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo", spesso "chiamato ‘il killer silenzioso': le case, i luoghi di lavoro e le scuole europei non sono stati costruiti per queste temperature".

Il direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità ha anche tenuto a precisare che "spinto dal cambiamento climatico e dal riscaldamento globale, il fenomeno delle ondate di calore" che un tempo si manifestava "una volta ogni generazione si verifica ora quasi annualmente. Ci avevano avvertito". Infine: "L'Oms sta lavorando con i suoi Stati membri e i partner per affrontare le minacce alla salute poste dal caldo estremo, concentrandosi sulla preparazione, la prevenzione e risposte più forti dei sistemi sanitari. In particolare, stiamo incoraggiando i Paesi europei a implementare piani d'azione per la salute legati al caldo, come parte di un'agenda più ampia per proteggere la salute contro il cambiamento climatico".

Tra le vittime italiane morte molto probabilmente a causa di un malore dovuto per il forte caldo c'è anche Stefano Santagostino di 56 anni: è stato trovato morto nel pomeriggio di martedì, 23 giugno, proprio nei campi in cui lavorava tra Ospedaletto e Livraga: dopo aver pranzato con alcuni colleghi, è andato in campagna dove sarebbe stato colpito da un malore per l'eccessivo caldo. E ancora: un clochard italiano di 57 anni è stato trovato senza vita su una panchina ai giardini pubblici nel Monzese.