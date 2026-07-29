Caldo torrido, quarta ondata di calore dell’estate 2026: da oggi tornano i bollini rossi, le previsioni meteo

Per la giornata di oggi 29 luglio bollino rosso per Campobasso, ma ci sono anche dieci città “arancioni”. Domani 30 luglio il ministero della Salute segnala 3 città da bollino rosso e aumentano ancora quelle arancione. La quarta ondata di calore potrebbe durare fino al 9 agosto.

Entriamo nella quarta ondata di calore di questa estate e da oggi tornano anche i bollini rossi segnalati dal ministero della Salute. Per la giornata di oggi, mercoledì 29 luglio, il massimo rischio è quello segnalato per la città di Campobasso, ma ci sono anche dieci città “arancioni” ovvero Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo.

Bollino rosso per il caldo domani per Campobasso, Perugia e Rieti

Domani, giovedì 30 luglio, i bollini rossi aumentano ancora: oltre a Campobasso sono rosse anche Perugia e Rieti e 16 città in arancione, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Pescara, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Tra oggi e domani spariscono completamente i bollini verdi, protagonisti invece nel bollettino del ministero dei giorni scorsi.

Quanto durerà la nuova ondata di calore: le previsioni meteo

Come ha anticipato a Fanpage.it il meteorologo Simone Abelli, a partire da oggi l'anticiclone africano torna sull'Italia con le sue masse di aria rovente dando vita a un nuovo periodo caldissimo, soprattutto al Nord. Quanto durerà questa nuova ondata di caldo torrido? Secondo Abelli, dobbiamo resistere almeno fino alla fine della prossima settimana. In linea di massima, a partire da oggi avremo temperature sempre più alte, che cominceranno dai 35 gradi e arriveranno a quota 37: "La quarta ondata di caldo della stagione interesserà anche il resto dell'Europa dove tuttavia durerà di meno che nel Belpaese, dal momento che da noi potrebbe durare ancora per tutta la prossima settimana, dal 3 al 9 agosto".

Intanto il ministero della Salute ha pubblicato le nuove "Linee di indirizzo su ondate di calore e inquinamento atmosferico": si tratta di un documento destinato a istituzioni locali, medici e altri operatori coinvolti nell'assistenza della popolazione più vulnerabile alle ondate di calore. "Nel Sud Europa, Italia inclusa, i cambiamenti climatici stanno causando un aumento degli eventi meteorologici estremi come ondate di calore, piogge intense e allagamenti costieri, una diffusione di nuove specie di vettori di malattia", ricordano sottolineando che questo rende urgente l'adozione di misure di prevenzione e mitigazione degli effetti del caldo.