Clochard trovato morto in un parco di Monza, il caldo tra le cause della morte: un caso di salute pubblica

Un clochard è stato trovato morto su una panchina in un parco di Monza. Il decesso riaccende il tema della salute pubblica e dei rischi legati al caldo per le persone più fragili.

Immagine di repertorio

Un clochard italiano di 57 anni è stato trovato senza vita su una panchina ai giardini pubblici del Nei, un centro civico comunale di Monza, dagli addetti della raccolta rifiuti alle prime ore di questa mattina, venerdì 19 giugno.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, il ritrovamento sarebbe avvenuto intorno alle ore 7:00 di oggi. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di un'ambulanza e un'automedica in codice rosso (con la massima urgenza). Insieme a loro, sono stati allertati anche gli agenti della questura di Monza.

Stando alle informazioni disponibili fino a questo momento, a rinvenire il corpo del 57enne sarebbero stati gli addetti della raccolta rifiuti che hanno subito allertato il 118. Una volta giunti sul posto, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo per il quale non c'era più nulla da fare.

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Un problema di salute pubblica

Secondo quanto riferito, la morte del 57enne sembra riconducibile a un malore. Non è escluso, però, che il primo caldo estivo possa aver contribuito a provocarne la morte. Ogni anno, infatti, le ondate di calore colpiscono le persone più vulnerabili: anziani, clochard, soggetti affetti da patologie croniche, persone sole, che vivono in condizioni di forte marginalità sociale.

Chi non dispone di un'abitazione, di luoghi climatizzati in cui ripararsi o di una rete familiare e assistenziale è, infatti, esposto a rischi maggiori durante i periodi di temperature elevate. La permanenza prolungata all'aperto, la difficoltà di accedere regolarmente ad acqua potabile, cure mediche e servizi di supporto possono trasformare un malore improvviso in un evento fatale. Per questo motivo, l'aumento delle temperature legato ai cambiamenti climatici rappresenta una sfida sempre più rilevante non solo sul piano ambientale, ma anche su quello socio-sanitario.

La morte del 57enne richiama, dunque, l'attenzione sulla necessità di rafforzare le politiche di prevenzione e protezione rivolte alle persone fragili e su quanto sia importante investire non solo nelle cure, ma anche nell'inclusione sociale e in reti di sostegno capaci di intervenire prima che un'emergenza si trasformi in una tragedia.