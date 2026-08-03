Muore raccogliendo pomodori nel Cremonese, disposta l’autopsia sul corpo del bracciante 19enne

È stata disposta l’autopsia sul corpo del bracciante 19enne che è morto dopo aver accusato un malore mentre raccoglieva pomodori in un’azienda agricola a Stagno Lombardo. Sul caso indaga l’Ats.

Immagine di repertorio

Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 2 agosto, un 19enne ha perso la vita dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre raccoglieva pomodori in un campo agricolo di Stagno Lombardo, nel Cremonese. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, il bracciante – di origine rumena e residente a Monticelli d'Ongina, in provincia di Piacenza – era regolarmente assunto dall'azienda agricola. Nonostante questo, le segreterie di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil Cremona invitano a verificare eventuali "condizioni estreme, da considerare nel caso una grave e insopportabile violazione del diritto a un lavoro dignitoso e rispettoso delle regole". E annunciano che valuteranno "tutte le iniziative utili a tutelare i familiari del lavoratore scomparso, con l'auspicio che vengano al più presto accertate eventuali responsabilità".

Le indagini

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 19enne stava lavorando insieme agli altri braccianti e al proprietario del terreno quando, intorno alle 17:00 di ieri, si è improvvisamente accasciato a terra. I primi a prestargli soccorso sono stati i colleghi presenti nei campi lungo via Gerra Vecchia, nei pressi di via Normale. Poco dopo sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno avviato le manovre rianimatorie sul posto prima di trasportare il ragazzo in codice rosso all'ospedale di Cremona. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, il 19enne è morto intorno alle 19:00.

Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Scandolara Ravara, ma gli accertamenti sull'episodio sono stati affidati ai funzionari dell'Ats Val Padana, competente in via esclusiva per gli infortuni sul lavoro. L'autorità giudiziaria è stata immediatamente informata e, secondo quanto appreso da Fanpage.it, il pubblico ministero di turno ha disposto il trasferimento della salma in obitorio, dove resterà a disposizione della Procura per gli ulteriori accertamenti: sarà l'autopsia a stabilire le cause esatte del decesso che potrebbe essere legato anche alla calura di questi giorni. Dalle verifiche svolte nelle ore successive è poi emerso che tutti i lavoratori presenti nel campo risultavano regolarmente assunti. Al momento, le autorità sono impegnate a rintracciare i familiari più stretti del giovane per informarli della tragedia.