Chi è Mirko Bertellini, l’assassino di Federico Venco a Somma Lombardo: ha aggredito anche la sua ex

A investire e uccidere il 36enne Alessandro Venco a Somma Lombardo sarebbe stato Mirko Bertellini, 44 anni. L’uomo, arrestato dai carabinieri, ha precedenti per reati contro la persona e stalking.

Si chiama Mirko Bertellini, 44 anni, l'uomo che avrebbe investito e ucciso il 36enne Federico Venco in via Maddalena nel Comune di Somma Lombardo (Varese) nella serata di sabato 1 agosto, intorno alle 23. Secondo quanto si apprende dalla prime informazioni diffuse, è emerso che il 44enne – noto nelle zone di Somma Lombardo, Ternate e Vergiate – avrebbe precedenti di polizia per reati contro la persona e un precedente per stalking nei confronti di un’ex compagna. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Gallarate su disposizione della Procura di Gallarate. Il pm Massimo De Filippo, che coordina le indagini, ha aperto un'inchiesta per omicidio volontario.

Come ricostruito dalle forze dell'ordine, la sera dell'omicidio Bertellini era diretto a un appuntamento di fronte al cimitero di Somma Lombarda con la sua ex fidanzata quando a un certo punto, lungo la strada, avrebbe incontrato questa in compagnia di un uomo. Credendo che l'uomo fosse l'amante della sua ex, avrebbe deciso di investirlo e ucciderlo. Invece si trattava di Federico Venco, un ragazzo del posto che non conosceva né la donna né tantomeno il suo assassino. Venco era un semplice passante che si era fermato per fornire indicazioni alla donna, persa lungo la strada e ferma con il motorino in un punto poco illuminato. Credendo di fare un gesto gentile, Venco si è reso disponibile non immaginando minimamente quello che sarebbe accaduto da lì a poco.

la vittima, Federico Venco

Bertellini, appena ha visto i due insieme, è andato in escandescenza. Dopo aver investito e ucciso Venco, è sceso dall'auto e avrebbe aggredito la donna. Venco nel frattempo è deceduto sul posto. I soccorsi sono stati allertati, ma all'arrivo dei sanitari per la vittima già non c'era più niente da fare. L'ambulanza ha così preso in carico la donna, una 39enne, e l'ha trasportata in ospedale con codice verde per stato di shock.

Nell'auto di Bertellini, successivamente sarebbero stati trovati dai militari un sasso e un coltello. È probabile che l'uomo si fosse armato in vista proprio dell'ultimo appuntamento con la ex, con la quale la relazione era terminata da poco.

Stando a quanto appreso invece sul conto di Federico Venco, il ragazzo amava la montagna e gli sport all'aria aperta. Il suo sogno era proprio quello di gestire un rifugio. Terzo di quattro figli, era un ragazzo molto conosciuto nella località in cui viveva.

Assistito dall'avvocato Federica Luoni, Bertellini comparirà nelle prossime ore davanti al gip per l'udienza di convalida. Finora non avrebbe fornito una ricostruzione dei fatti. Per chiarire la dinamica saranno determinanti l'autopsia, gli accertamenti tecnici sull'auto e sulla moto sequestrate e le testimonianze della donna e delle persone intervenute dopo l'investimento.