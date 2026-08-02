Scambia passante per rivale in amore mentre va all’ultimo appuntamento con la ex: lo vede parlare con lei e lo uccide

Omicidio volontario è il reato di cui dovrà rispondere un 43enne, che ha travolto e ucciso con l’auto uno scooterista a Somma Lombardo. Credeva fosse un rivale in amore, andava all’ultimo appuntamento con la ex.

Immagine di repertorio

Tragedia a Somma Lombardo in provincia di Varese, dove un uomo ha scambiato un passante per un rivale in amore e lo ha ucciso, investendolo con l'auto. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri, sabato primo agosto, in via Maddalena. I carabinieri lo hanno arrestato nella notte e dovrà rispondere di omicidio volontario. La vittima è un trentaseienne, non conosceva ne il killer né la donna. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Gallarate. Dalle verifiche fatte è emerso come quello che in un primo momento sembrava un incidente stradale in reatà era un omicidio.

La donna ha chiesto informazioni a un passante

Secondo quanto ricostruito finora il quarantatreenne arrestato e la ex si sarebbero dovuti incontrare per un ultimo appuntamento. La loro relazione era finita, ma avevano deciso di vedersi. Erano circa le ore 23 e la trentanovenne stava cercando di raggiungere il luogo concordato in moto, ma non riusciva a trovarlo. Così ha chiesto informazioni a un passante. L'uomo, che era in sella al suo scooter, al cenno di lei si è fermato per aiutarla. In quel momento esatto passava in auto l'ex che, vedendoli insieme, ha creduto che lui fosse un rivale in amore, un conoscente.

L'ex ha scambiato lo scooterista per un rivale in amore e lo ha ucciso

Ha dunque premuto il pedale dell'acceleratore e lo ha investito. Lo scooterista, sbalzato dalla sella, ha fatto un volo di diversi metri ed è finito rovinosamente sull'asfalto. Un impatto che non gli ha purtroppo lasciato scampo e il decesso è sopraggiunto praticamente sul colpo. Il personale sanitario giunto sul luogo del delitto con vari mezzi di soccorso non ha pututo fare nulla per salvargli la vita. Gli operatori hanno invece preso in carico la donna, che è stata trasportata in codice verde in ospedale in stato di chock e sottoposta agli accertamenti del caso.