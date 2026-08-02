Travolto da un’auto pirata, poi da un 19enne positivo all’alcol test: morto 36enne a Locate Varesino

Un 36enne è morto dopo essere stato investito due volte a Locate Varesino (Como): prima è stato travolto da un’auto pirata, poi da un neopatentato di 19 anni che lo ha soccorso. Risultato positivo all’alcol test, il giovane è stato denunciato per omicidio stradale aggravato.

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Nel corso della scorsa notte, sabato 1 agosto, si è verificato un grave incidente stradale a Locate Varesino, un comune in provincia di Como: un 36enne ha perso la vita dopo essere stato investito due volte, prima da un'auto pirata, poi da un automobilista neopatentato di 19 anni che si è fermato a soccorrerlo. Risultato positivo all'alcol test, il giovane è stato denunciato per omicidio stradale aggravato.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, il sinistro stradale si sarebbe verificato intorno alle ore 2:00 della scorsa notte. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di due ambulanze, un'automedica e un elisoccorso in codice rosso (con la massima urgenza). Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri di Cantù.

Secondo quanto ricostruito sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati in via Cesare Battisti a Locate Varesino quando un'auto avrebbe investito il 36enne, sbalzandolo sull'asfalto. Subito dopo, un'altra auto guidata da un 19enne lo avrebbe investito una seconda volta. Tuttavia, a differenza del primo, il giovane si sarebbe fermato per prestare aiuto e avrebbe allertato i soccorritori. Una volta giunti sul posto e aver prestato le prime cure, gli operatori sanitari del 118 hanno deciso di trasferire la vittima all'ospedale Circolo di Varese dove, però, è morta poco dopo il ricovero.

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Le forze dell'ordine che sono intervenute sono al lavoro per ultimare tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e così accertare tutte le responsabilità del caso. Stando a quanto riferito, il 19enne è risultato positivo all'alcol test, con un tasso alcolemico superiore a 0,7 grammi per litro di sangue, nonostante il limite per i neopatentati sia pari a zero. Il 19enne è stato denunciato per omicidio stradale aggravato.