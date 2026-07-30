Perde il controllo della moto e si schianta a Erba, 17enne muore dopo un giorno di agonia

Il 17enne di Canzo che si è schiantato con la moto a Erba, in provincia di Como, ha perso la vita dopo un giorno di ricovero. Il ragazzo era stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.

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Ha perso la vita dopo un giorno di agonia il ragazzo di 17 anni di Canzo che martedì scorso, il 28 luglio, si è schiantato con la moto contro i paletti che delimitano la carreggiata in via Fatebenefratelli a Erba, in provincia di Como. Il ragazzo era stato trasportato in elisoccorso all'Ospedale di Circolo di Varese in condizioni critiche.

La dinamica dell'incidente

Secondo le informazioni disponibili fino a questo momento, il diciassettenne stava guidando la sua moto di piccola cilindrata in direzione Ponte Lambro, poco lontano dal confine con Erba, quando avrebbe perso il controllo del mezzo. Dopo aver sbandato nei pressi di una leggera curva, il giovane si sarebbe schiantato contro i paletti a bordo strada. Alcuni passanti hanno subito allertato i soccorritori del 118 che, inviati da Areu, dopo essere giunti sul posto e aver prestato le prime cure hanno trasportato il 17enne in ospedale a bordo dell'elisoccorso in codice rosso (con la massima urgenza). Stando a quanto riferito, il giovane, giunto al Circolo di Varese già in gravi condizioni, ha poi perso la vita nel corso della giornata di ieri, mercoledì 29 luglio, mentre si trovava ancora ricoverato.

Al momento, la pm della procura di Como, Giulia Ometto, starebbe valutando se disporre l'autopsia sul corpo del ragazzo e quali accertamenti tecnici effettuare per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali altre responsabilità.