Cede ponte meccanico a Milano, gommista 28enne rimane schiacciato: è grave

Un meccanico di 28 anni è stato schiacciato da un ponte meccanico mentre stava lavorando in un gommista a Milano. Trasferito in ospedale, il ragazzo è in gravi condizioni. Sul posto i carabinieri.

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 28 anni è stato schiacciato da un ponte meccanico che ha ceduto mentre stava lavorando in un gommista a Milano nel corso della giornata di oggi, martedì 21 luglio. Trasferito in ospedale a bordo dell'elisoccorso, il ragazzo è in gravi condizioni.

L'intervento dei soccorsi

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 18:00 di questo pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'impianto lavorativo a bordo di un'ambulanza, un'automedica e un elisoccorso in codice rosso (con la massima urgenza). Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Milano.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto ricostruito sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati all'altezza del civico 4 di viale Bacchiglione, a Milano, quando un ponte meccanico ha ceduto, schiacciando il 28enne che stava lavorandoci sotto. Una volta giunti sul posto e aver prestato le prime cure, gli operatori sanitari del 118 avrebbero deciso di trasportare il giovane all'ospedale Niguarda in codice rosso a bordo dell'elisoccorso. Secondo quanto riferito, il 28enne avrebbe riportato un grave trauma cranico. La prognosi è riservata.

Nel frattempo, le forze dell'ordine che sono intervenute sono al lavoro per ultimare tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e così accertare tutte le responsabilità del caso.