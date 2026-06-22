Ragazzo di 27 anni in monopattino investito da un camion sulla statale a Endine Gaiano: è grave

Un 27enne è stato investito da un camion lungo la strada statale 42 a Endine Gaiano (Bergamo), mentre viaggiava sul suo monopattino. Il giovane è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni.

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Un ragazzo di 27 anni è stato investito da un camion lungo la strada statale 42 a Endine Gaiano, un comune in provincia di Bergamo, mentre si trovava sul proprio monopattino. Il giovane è stato trasportato in ospedale in codice rosso a bordo dell'elisoccorso in gravissime condizioni.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, il sinistro stradale si sarebbe verificato intorno alle ore 12:00 di questa mattina, lunedì 22 giugno. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di un'ambulanza e un elisoccorso in codice rosso (con la massima urgenza). Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri del comando di Clusone (Bergamo).

Secondo quanto ricostruito sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati lungo la strada statale 42 del Tonale e della Mendola nei pressi di Endine Gaiano quando – per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine – il 27enne è stato travolto da un camion mentre viaggiava sul suo monopattino. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 hanno deciso di trasportare immediatamente il ragazzo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo a bordo dell'elisoccorso in codice rosso. Stando a quanto riferito, il giovane sarebbe ricoverato in gravi condizioni.

Nel frattempo, le forze dell'ordine che sono intervenute hanno svolto tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare tutte le responsabilità del caso.