Terribile schianto in moto a Como, ragazzo di 15 anni in codice rosso: elitrasportato a Milano

Si è schiantato contro un palo mentre si trovava in sella alla moto: gravissimo un ragazzo di 15 anni elitrasportato al Niguarda di Milano.

Si trovava in sella alla sua moto quando si è schiantato contro un palo. È quanto accaduto a un giovane di 15 anni nella giornata di ieri, venerdì 17 luglio 2026, a Fino Mornasco, in provincia di Como. Lo schianto è stato fortissimo. Secondo le prime informazioni in giovane era in sella al due ruote quando ha perso il controllo del mezzo, mentre stava percorrendo la strada. Ed è finito contro un palo. L'allarme è scattato immediatamente.

L'incidente del Comasco: grave un quindicenne

Paura ieri, venerdì 17 luglio, a Fino Morlasco dove, verso le ore 15.30, un giovane è rimasto coinvolto in un grave incidente in moto. Il giovane era in sella alla moto quando, percorrendo via Don Angelo Sassi, nei pressi della chiesa della Beata Vergine, ha perso il controllo del mezzo.

La moto è finita fuori dalla carreggiata e ha concluso la sua corsa contro un palo. Sul posto, non appena scattato l'allarme sono arrivati i soccorritori, per aiutare il giovane e per i rilievi di rito.

L'arrivo dei soccorsi e la dinamica dell'incidente

Sul posto, non appena attivata la macchina dei soccorsi, sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Como, i carabinieri della compagnia di Cantù e la polizia locale di Fino Mornasco. Sono stati proprio gli agenti della polizia locale ad occuparsi dei rilievi. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, non risulterebbero coinvolti altri veicoli oltre alla moto. L'esatta dinamica, però, è ancora in fase di accertamento.

Come sta il quindicenne: elitrasportato a Milano

Secondo quanto emerso, l'unica persona rimasta coinvolta nell'incidente sarebbe proprio il giovane che si trovava in sella alla moto. Sul posto sono arrivati, dopo la segnalazione, i soccorritori inviati dalla centrale operativa di Areu a bordo di un'auto medica e un'ambulanza della Croce Rossa. Una volta raggiunto il luogo dell'incidente si sono precipitati verso il giovane, in condizioni gravissime.

Per lui è stato richiesto l'intervento di un elisoccorso, decollato da Como Villa Guardia: dopo aver stabilizzato l'adolescente sul posto è stato elitrasportato all'ospedale Niguarda di Milano. Si trova in condizioni gravissime.