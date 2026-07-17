milano
video suggerito
video suggerito

Multe per oltre 2,5 milioni a catene di supermercati: “Pubblicità su Milano-Cortina 2026 senza essere sponsor”

Alcune società, tra cui aziende proprietarie di noti marchi di supermercati, sono state multate dall’Antitrust perché hanno realizzato pubblicità e campagne promozionali in cui il loro marchio era collegato alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 pur non essendo sponsor. Sono state elevate complessivamente sanzioni per oltre 2,5 milioni di euro.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
Avatar autore
A cura di Ilaria Quattrone
Pattinaggio di figura alle Olimpiadi Milano Cortina | Foto LaPresse
Pattinaggio di figura alle Olimpiadi Milano Cortina | Foto LaPresse

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AgCm) ha multato ben sei società per aver realizzato campagne pubblicitarie e attività promozionali in cui sono stati spesso riprodotti o richiamati simboli che facevano riferimento alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Spesso sono state riportate denominazioni ufficiali "Milano-Cortina/Milano-Cortina2026". I procedimenti sono stati avviati dopo il monitoraggio svolto dai militari della Guardia di Finanza, in particolare dal nucleo Speciale Antitrust.

Le indagini sono iniziate a gennaio 2026 e hanno riguardato: la società Harmont&Blaine S.p.A., la Rialto S.p.A. (che è proprietaria dei supermercati “Il Gigante”), la MD S.p.A. (proprietaria dei supermercati “MD”), i Magazzini Gabrielli S.p.A. (proprietari dei supermercati“Oasi”), la RetailPro S.p.A. (che è proprietaria dei supermercati“Pro7”) e Butan Gas S.p.A.

Le investigazioni hanno permesso di scoprire che era stato violato il divieto di "attività parassitarie": per la precisione, è stato accertato che le società, pur non essendo sponsor ufficiali dei Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026, durante il periodo delle Olimpiadi, hanno realizzato campagne in cui il loro marchio era collegato a quello dei Giochi. Sono stati infatti riprodotti o richiamati simboli che facevano riferimento alle Olimpiadi. Per esempio, i cinque cerchi. Hanno inoltre utilizzato denominazioni ufficiali come “Milano-Cortina/Milano-Cortina2026″. Da qui, la violazione del divieto.

Leggi anche
Acquisizioni di atti da Etro, Cucinelli e Chanel: verifiche sulla catena di produzione di alcuni accessori

Per questo motivo, le società in questione sono state multate per cifre milionarie. Le sanzioni hanno un importo complessivo che supera i 2,5 milioni di euro. 

autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views