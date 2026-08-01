Sara Soldati, l’ex compagna di Del Vecchio, è ricoverata all’ospedale San Raffaele a Milano

L’ex di Leonardo Maria Del Vecchio è ricoverata all’ospedale San Raffaele di Milano. Il motivo è sconosciuto. L’imprenditore è andato a trovarla e ha riferito che la figlia si trova lì con la donna non capendone il motivo. Ha quindi aggiunto che il San Raffaele non è un posto per bambini.

Sara Soldati, l'ex compagna di Leonardo Maria Del Vecchio, è ricoverata da ieri, venerdì 31 luglio, nell'area solventi dell'ospedale San Raffaele. Non è stato rivelato il motivo del ricovero. Sembrerebbe essere il terzo ricovero in pochi giorni. Il primo sarebbe avvenuto il 22 luglio mentre si trovava a Montecarlo, il secondo il 28 luglio in Sardegna e infine questo.

Del Vecchio, con cui Soldati ha una figlia di un anno, ha fatto visita alla donna e, una volta, uscito da lì ha riferito: "Sono venuto innanzitutto per vedere come stava la madre di mia figlia, posto che sono giorni che non so dove è".

Ha poi aggiunto che la piccola "ha viaggiato senza che io lo sapessi ed è una sera che alloggia in una camera d'ospedale".

E ancora di non capire perché la figlia debba stare lì considerato che il San Raffaele "non è un posto per bambini". Ha inoltre precisato di aver chiesto di poterla portare a casa anche con la nonna.

Tutte queste dichiarazioni sembrerebbero essere un riferimento all'ultima diatriba giudiziaria, che i due hanno avuto proprio relativamente alla gestione della figlia. La vicenda è iniziata dalla denuncia, presentata dall'ex modella nei confronti di Del Vecchio, per sottrazione di minore depositata in Procura a Milano.

In quell'occasione, l'influencer ha spiegato alle forze dell'ordine che l'uomo avesse portato la figlia in Corsica a bordo di uno yacht senza che venisse informata: "La bambina è in Corsica senza la madre e senza la tata che è stata licenziata su due piedi", aveva spiegato a Fanpage.it l'avvocata Annamaria Bernardini De Pace, che difende Soldati.

Dopo la querela, la 26enne ha potuto vedere la figlia a bordo dell'imbarcazione lussuosa, ma – come precisato in quei giorni da Bernardini De Pace a Fanpage.it – ha potuto vederla solo per pochi minuti e alla presenza di diverse persone. Questo l'ha spinta a sporgere un'altra denuncia davanti ai carabinieri di Porto Cervo per violenza privata. I legali di Del Vecchio hanno invece sostenuto che l'imprenditore abbia sempre rispettato gli accordi e di aver dato a Soldati la possibilità di trascorrere tempo con la figlia in un luogo sicuro. Ha definito la ricostruzione dei fatti "completamente infondata".

Il 27 luglio, la giudice del Tribunale Civile ha stabilito, su istanza degli avvocati che difendono la 26enne, che lei avesse diritto a stare con la figlia. Il 28 luglio, Del Vecchio ha riaccompagnato la figlia dalla madre. I due si sono incontrati al porto di Porto Cervo in Sardegna. Da quel giorno, la piccola avrebbe dovuto trascorrere le vacanze con la madre almeno fino al 10 agosto, data in cui si svolgerà l'udienza davanti al giudice civile per discutere le modalità di affidamento.