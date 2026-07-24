Operaio precipita da un tetto nel Mantovano, volo di 5 metri: elitrasportato in ospedale, è in pericolo di vita

L’episodio si è verificato questa mattina nell’azienda agricola di ortofrutta “Zhou Haibin” a San Benedetto Po (Mantova).

Immagine di repertorio

Grave infortunio sul lavoro nel Mantovano. Un operaio di 45 anni, di origine cinese, questa mattina, venerdì 24 luglio, è precipitato da un tetto alto 5 metri sul quale era salito con una scala insieme ad un collega per effettuare lavori di manutenzione. L'episodio si è verificato nell’azienda agricola di ortofrutta “Zhou Haibin” a San Benedetto Po (Mantova).

Stando a quanto si apprende, sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118, inviati in codice rosso da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia). L’uomo è stato subito soccorso e dopo le primissime cure del caso è stato trasportato al pronto soccorso del Poma con l’elisoccorso. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, sarebbero molto gravi tanto da rischiare la vita.

La dinamica della caduta al momento è al vaglio dei tecnici del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Ats Val Padana intervenuti anche loro sul posto. In un primo momento era stata presa in esame l’ipotesi di un malore con conseguente caduta al suolo. Le prime indagini hanno però riscontrato la rottura di una copertura in eternit sopra la quale l’uomo stava lavorando in compagnia di un collega.

Presenti sul posto anche i carabinieri della locale stazione di servizio per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e soprattutto accertare eventuali responsabilità. Altri aggiornamenti seguiranno nei prossimi giorni.