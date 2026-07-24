Precipita da un cantiere in Chinatown a Milano, operaio in prognosi riservata: era in nero e senza imbragatura

Come appreso da Fanpage.it, l’operaio precipitato dal secondo piano di un cantiere in Chinatown a Milano rimane in prognosi riservata in attesa di essere operato. Non era assunto e non era imbragato.

Immagine di repertorio

Stando a quanto appreso da Fanpage.it, l'operaio di 63 anni che ieri, giovedì 23 luglio, è precipitato dal secondo piano di un cantiere in via Rosmini, nel quartiere Chinatown di Milano, rimane in prognosi riservata e tra oggi e domani andrà in sala operatoria per stabilizzare alcune fratture riportate in seguito alla caduta.

Inoltre, secondo quanto accertato dall'Ats (Agenzie di Tutela della Salute), l'uomo non era imbragato e non indossava le scarpe antinfortunistiche obbligatorie durante i lavori edili. In più, pare non fosse assunto e che non fosse in regola.

Dall'incidente alle indagini

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sono verificati poco prima delle ore 15:00 all'altezza del civico 2 di via Antonio Rosmini quando – per cause ancora in fase di accertamento – l'operaio di 63 anni sarebbe precipitato dal secondo piano dello stabile mentre lavorava su una scala per puntellare un telaio per il successivo montaggio di una finestra.

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La caduta, attutita dalla tenda di un negozio, lo ha ridotto in fin di vita e quando gli operatori sanitari sono giunti sul posto lo hanno trasferito d'urgenza all'ospedale Niguarda. Stando a quanto appreso da Fanpage.it, il 63enne sarebbe ancora ricoverato in prognosi riservata e tra oggi e domani affronterà un intervento in sala operatoria per stabilizzare alcune fratture riportate in seguito alla caduta.

Nel frattempo, le forze dell'ordine e l'Ats stanno indagando sull'accaduto perché, secondo quanto emerso, pare che l'uomo lavorasse in condizioni non conformi alle norme sulla sicurezza sul lavoro.