Operaio precipita dal secondo piano di un cantiere in Chinatown a Milano: è in pericolo di vita

Un operaio di 63 anni è precipitato dal secondo piano di un cantiere in via Rosmini, nel quartiere Chinatown di Milano. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, l’uomo è stato trasferito in pericolo di vita in ospedale. La prognosi è riservata.

Immagine di repertorio

Un operaio di 63 anni è precipitato dal secondo piano di un cantiere in via Rosmini, nel quartiere Chinatown di Milano, nel corso di questo pomeriggio, giovedì 23 luglio. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, l'uomo sarebbe rimasto gravemente ferito: trasferito in pericolo di vita in ospedale, sono in corso gli approfondimenti con il Trauma Team di Niguarda. La prognosi è riservata.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 14:30 di questo pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di un'ambulanza e un'automedica in codice rosso (con la massima urgenza). Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche gli agenti della questura di Milano.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati all'altezza del civico 2 di via Antonio Rosmini quando – per cause ancora in fase di accertamento – un operaio di 63 anni sarebbe precipitato dal secondo piano dello stabile mentre lavorava su una scala. Stando a quanto riferito, stava puntellando un telaio per il successivo montaggio di una finestra.

Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari hanno deciso di trasportarlo d'urgenza in pericolo di vita all'ospedale Niguarda. Nel frattempo, gli agenti della polizia locale stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto per accertare tutte le responsabilità del caso.